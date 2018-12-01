Городов: «Матч с «Енисеем» – позор для нашего футбола? Такие климатические условия. Теперь нам в Сибири не играть?»

Играйте в своей Сибири на здоровье, только вот зная что такие климатичкские условия в декабре, поменяйтесь кругами. Летом играйте в Сибири, а зимой езжайте на выезд где потеплее и делов то
Голкипер «Ахмата» Евгений Городов поделился мнением о проведении матча 16-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1) в мороз. Игра началась при температуре «-14» градусов.
– Это позор для нашего футбола?
– Ну что значит позор? Теперь нам в Сибири не играть? У них такие климатические условия. А если менять календарь, то они будут играть первые пять матчей круга дома, а последние на выезде. Это тоже неправильно. Чемпионат продлили, чтобы команды, которые выступали в Лиге чемпионов, были в форме. В еврокубках последний тур в середине декабря. Все понимают, для чего это всe делается.
– Но играть в такую погоду ненормально?
– Ненормально. Абсолютно.
Семенов: «Матч с «Енисеем» при минус 14 – просто позорище российского футбола!»
Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?