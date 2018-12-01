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    • Городов: «Матч с «Енисеем» – позор для нашего футбола? Такие климатические условия. Теперь нам в Сибири не играть?»

    Городов: «Матч с «Енисеем» – позор для нашего футбола? Такие климатические условия. Теперь нам в Сибири не играть?»

    Голкипер «Ахмата» Евгений Городов поделился мнением о проведении матча 16-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1) в мороз. Игра началась при температуре «-14» градусов.

    – Это позор для нашего футбола?

    – Ну что значит позор? Теперь нам в Сибири не играть? У них такие климатические условия. А если менять календарь, то они будут играть первые пять матчей круга дома, а последние на выезде. Это тоже неправильно. Чемпионат продлили, чтобы команды, которые выступали в Лиге чемпионов, были в форме. В еврокубках последний тур в середине декабря. Все понимают, для чего это всe делается.

    – Но играть в такую погоду ненормально?

    – Ненормально. Абсолютно.

    Семенов: «Матч с «Енисеем» при минус 14 – просто позорище российского футбола!»

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2018 23:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +695

      fan-man 2 декабря 2018, 10:04

      Играйте в своей Сибири на здоровье, только вот зная что такие климатичкские условия в декабре, поменяйтесь кругами. Летом играйте в Сибири, а зимой езжайте на выезд где потеплее и делов то

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      Рейтинг: +2459

      docndoc 2 декабря 2018, 06:46

      А когда на систему "осень-весна" переходили, о тех, кто на Урале и за Уралом и не думали. Там уже и не та Россия, а колониальный сырьевой придаток с аборигенами. Газ и нефть откуда? Из Сибири. Наш запад весь газифицирован. А в Красноярском крае топят углём (в городах) и ДРОВАМИ в остальных поселениях. И газификацию не обещают, потому что ИМ невыгодно: ещё не хватало аборигенов газифицировать.. А тут футбол какой-то.. До перехода на такую систему надо сначала стадионы как в Питере построить, с крышей, обогревом в Томске, Красноярске и т.д. Но аборигенам не положено. Вот и в чемпионате бардак всегда будет. Или делайте свой чемпионат от Калининграда до Урала - вам дешевле обойдётся.

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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > docndoc 2 декабря 2018, 12:27

      Абсолютно согласен! При чем здесь футболисты? Они всего лишь фигуры на поле,решает все кукловод из Москвы. А нам остается лишь ругаться друг с другом, оскорблять,вешать ярлыки. Так было,есть и будет.

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