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    • Семенов: «Матч с «Енисеем» при минус 14 – просто позорище российского футбола!»

    Семенов: «Матч с «Енисеем» при минус 14 – просто позорище российского футбола!»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов поделился впечатлениями от матча с «Енисеем» (1:1, 16-й тур РПЛ), который начался при температуре минус 14.

    – У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого еще не испытывал. Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся... Этот матч просто позорище российского футбола!

    – Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сказал, что в перерыве игроки жаловались на окоченевшие ноги…

    – Ох… Признаюсь, в перерыве все нюхали нашатырь.

    Да. Представьте наше состояние. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь.

    – Но матч все-таки решили проводить….

    – Не знаю, как они там намерили минус 14… Наш градусник показывал минус 16, минус 17. А у них такое вот получилось…Правда, нет слов. Это просто позорище российского футбола.

    – Где нужно было проводить этот матч?

    – Мы же видим все прогноз погоды. Считаю, такие встречи нужно проводить на нейтральных полях. Все же прекрасно понимают, какие погодные условия сейчас установились в Красноярске. Можно сыграть, например, в Москве. У меня до сих пор все пальцы синие. Это очень больно…

    – Никто не сломался, травму не получил по такой погоде?

    – Сейчас тяжело сказать.

    Перед игрой главный тренер грозненцев Рашид Рахимов сказал, что игра в таких условиях может навредить здоровью футболистов.

    Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 17:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 20:20

      О. Только сейчас заметил - тур-то уже 16-й. Ну, уж тем более составителям календаря нужно было подумать о переносе матча 2-го тура. Почему в августе Енисей и Ахмат играли в Грозном, а в декабре - в Красноярске. Такое мог бы придумать только идиот.

      2
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 1 декабря 2018, 20:19

      Пару-тройку лет назад Бенфика которая таких морозов не видела никогда в Питере играла с Зенитом в феврале в -25 если не ошибаюсь, так ведь не было столько инфошума как теперь. А тут местные люди ведь, все видели, все знают про наши морозы, а плача вагон, жидкий мужик пошёл. Хотя составителей календаря это конечно не оправдывает.

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      Владислав Vlad > Gek Dement 1 декабря 2018, 20:21

      А разве ФИФА не запрещает играть если температура ниже -15?

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Владислав Vlad 1 декабря 2018, 20:31

      Заполз посмотрел, было между -10 и -15 примерно ты прав, из за погоды ветра и снега воспринималось как больше. Но сути не меняет, Бенфика так не плакала, вышли и сыграли.

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      Владислав Vlad > Gek Dement 2 декабря 2018, 13:57

      Так в Краноярске матч начинали при - 14, а закончили при - 20. Т.е. эти - 20 может быть были уже во втором тайме. А по ощущениям может, как в -30 быть.
      Мяч то кирпичный. Посмотри, какой гол пропустил Енисей. Посмотри на отскок мяча. Ну разве это футбол?
      За-то в августе эти же команды играли в Грозном. А нам поют песни про погоду.
      Кстати, Бенфика тоже высказывала своё возмущение. Хотя в Питере стадион защищён от ветра намного лучше, чем в Красноярске, а это многое решает.)

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      Gek Dement > Владислав Vlad 2 декабря 2018, 14:02

      Это Петровский намного лучше защищен? Я в Красноярске не был, но Петровский на реке стоит, там все ветра по реке его обдувают. И кстати в Питере за счет повышенной влажности, при минус 10 уже холоднее чем в Уфе(например) при минус 30, на себе проверял)
      Я опять же не об этом даже. Я не призываю играть в минусовую погоду. Я о разном отношении клубов. Бенфика упоминала мороз в интервью, есстественно, а кто бы не упоминал, но она не строила все свои интервью на этой теме и такого инфошума, стонов и плачей не было. А в Ахмате-Енисее, разве что только дворники не высказались в прессе. И это при том что это местные команды такое видевшие не раз.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 20:17

      А почему нельзя поменяться? Сыграли бы в Грозном, а во втором круге играли бы в Красноярске. Ведь когда переходили на Осень - Весна - этот момент учитывался и говорили, что если нельзя сыграть матч в первом круге, то можно его перенести на весну или поменяться местами.
      Хотя, даже школьнику ясно, что 1 декабря в Грозном теплее, чем в Красноярске. Разве составители "гороскопа" не знали об этом?

      0
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 1 декабря 2018, 19:50

      Заболеют? Вылечим...
      Весь росиянский футбол просто обязан пройти лечение криотерапией,остудить мозги так сказать....
      А то в нормальных условиях ,что в Чемпе Россиии ,что в ЛЧ ,что в ЛЕ показывают
      такую игру ,что тошнить начинает!

      2
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      Рейтинг: +291

      Burtaze 1 декабря 2018, 18:53

      что минус...что плюс...всё равно играть не умеете...Мохаммади вообще играл бы себе в тёплом иране...это наша Родина...это прекрасно..что она такая обширная...нужно честно отрабатывать свою зарплату...матч должен играться при любой погоде и причина отказа от проведения матча может быть только одна - СМЕРТЬ

      -2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 1 декабря 2018, 18:41

      Ну, что вы ребята, возмущаетесь?! РФС о вас беспокоится. Чемпионат закончится и вы все лето отдыхать будете. Летом лучше задницы на курортах греть, чем в футбол играть.Футбол летом - никакой романтики, ни тебе снега, ни мороза, ни ледяного катка вместо поля. Скукотища! А тут сколько радости, когда доберешься до раздевалки, посиневший и задубевший. Так, что зря все эти обиды, на дураков не обижаются.

      3
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      Рейтинг: +67995

      portero 1 декабря 2018, 18:37

      //вопрос упертым , а в манеже что хуже было бы?
      или на халяву хотели в домашку превратить игру?

      8
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      Рейтинг: +67995

      portero > Sergey Z 3 декабря 2018, 15:00

      всё индивидуально. по мне манеж... если из тепла приехали. хотя мы гоняли и при минус 25 , но у нас зимы такие были(давно это было)

      6
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      Рейтинг: +10

      nikvic46 1 декабря 2018, 18:25

      Этот вопрос серьезней,чем кажется. Россия большая. И если даже в европейской
      части температура имеет разброс в десятки градусов, то что говорить об остальных
      регионах.

      0
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      Рейтинг: +151

      Димон9 1 декабря 2018, 18:24

      Футбол пора номинировать на зимние олимпийские игры.

      3
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 1 декабря 2018, 18:14

      Ну ты же не в пещере живёшь,?Сколько дней уже ведётся на сайте беседа про это?Прядкин запретил играть на манеже в Красноярске и ваш великий тренер Рахимов отказался от него,щас бы спокойно проиграли бы на нашем манеже и отдыхали.бы спокойно незамороженные!!))А манеж классный,там и технику свою показать можно!))

      4
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