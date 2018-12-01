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    • Рахимов – о матче при минус 13,9: «Играть в такую погоду нельзя. Ощущение, что минус 25»

    Рахимов – о матче при минус 13,9: «Играть в такую погоду нельзя. Ощущение, что минус 25»

    Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о проведении матча 16-го тура РПЛ против «Енисея» при температуре минус 13,9 градусов.

    «Конечно, моe отношение к игре в такую погоду негативное. Но здесь больше нужно думать о футболистах, которые выходят и играют. Нам-то можно постоять, попить чего-нибудь горячего. А играть в такую погоду, наверное, нельзя — это означает вредить здоровью людей. Ощущение — минус 25 из-за ветра и холода. Ну раз принимается такое решение, мы, наверное, должны ему подчиняться. Только не понимаю, чем в таком случае руководствуются.

    Думаю, там не было минус 14,6. По всем другим термометрам температура ниже минус 15. Во всех местах по городу, да и здесь тоже показывает минус 18 — минус 19. Здесь вдруг показало 14,6. Насколько понимаю, поначалу показывало 13,9. Когда все отошли от термометра, он уже через пять минут показал 14,6. Поэтому я это не совсем понимаю. Но я руководствуюсь тем, что мы были готовы прилететь ещe — не проблема. Если бы мы играли вчера, когда была достаточно хорошая погода, тоже не было бы никаких проблем. Но сегодня по тому, что мы видим, это сложно будет назвать футболом.

    В таких ситуациях вы чувствуете холод и не чувствуете мышц, не можете их контролировать, не можете контролировать многие ситуации на поле. Естественно, когда выходишь на воздух, достаточно 10 минут, чтобы задохнуться. А ребятам нужно двигаться, бегать. Здесь задействовано всe: и мышцы, и лeгкие. Поэтому я бы не стал рисковать здоровьем футболистов, но решение принимают другие», — «Чемпионат» приводит слова специалист в эфире «Матч Премьер».

    За событиями встречи на стадионе «Центральный» можно следить здесь.

    Источник: Чемпионат

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    01.12.2018 14:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 2 декабря 2018, 07:15

      LERDAV. МОЙ коментарий перешлите ПОЖАЛУСТА руководству РПЛ. В Декабре ВСЕ РУОВОДСТВО ВМЕСТЕ С СОСТАВИТЕЛЯМИКалендаря обяззаноы в день игры быть на требуне стадеоне с УТРА и до Окончания Матча, а затем на всю страну каждый прокоментировать свое ощющение и состояние самочувствия. Может это поможет составить календарь с 10 Марта по 12 Ноября. Вполне возможно даже с учетом ЛЧ и ЛЕ и дней для сборной 8 месяцев это 245дней а чемпионату необходимо 30 дней

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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +18

      ААндр 1 декабря 2018, 17:06

      Люди РАБОТАЮТ на улице по 8-12 часов: дорожники, энергетики, коммунальщики, транспортники, аварильщики и т.д., а эти очень нежные.

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      Рейтинг: +1982

      Romio-xxx 1 декабря 2018, 16:14

      Днем было -13,но машина грелась как будто на улице -33 градуса!!!Ветер ледянющий...а вчера было +2))))

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      Рейтинг: +482

      Vratarь 1 декабря 2018, 15:37

      И по чье же "наводке" такое решение приняли, а Рахимов?

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 1 декабря 2018, 15:30

      Не захотели в манеже, играйте на морозе

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Нас Много 1 декабря 2018, 15:44

      Похоже Ахмату на морозе лучше... Судя по пропущенному голу...

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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 1 декабря 2018, 15:15

      LERDAV. Совершеннейшая клупость и вредительство федерации футбола при составлении календаря играть в ДЕКАБРЕ И ПОСЛЕ 15 НОЯБРЯ. вполне можно найте дни с 10 Марта по 15 Ноября для 4 туров . И летняя нагрузка игрокам легче и безопасней ЧЕМ ЗИМОЙ, и посещаемоть в РАЗЫ ВУШЕ,

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      Рейтинг: +229

      Dan93 1 декабря 2018, 15:12

      Никогда такого не было, и вот опять

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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 декабря 2018, 15:10

      а где наши фантазеры кто переводил календарь с весны-осень на осень-весна

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > sprint5 1 декабря 2018, 16:14

      В бане с телками.

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      Рейтинг: +26916

      slavutiq70 1 декабря 2018, 15:07

      В городе -18-19....

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