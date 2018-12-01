Рахимов – о матче при минус 13,9: «Играть в такую погоду нельзя. Ощущение, что минус 25»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением о проведении матча 16-го тура РПЛ против «Енисея» при температуре минус 13,9 градусов.

«Конечно, моe отношение к игре в такую погоду негативное. Но здесь больше нужно думать о футболистах, которые выходят и играют. Нам-то можно постоять, попить чего-нибудь горячего. А играть в такую погоду, наверное, нельзя — это означает вредить здоровью людей. Ощущение — минус 25 из-за ветра и холода. Ну раз принимается такое решение, мы, наверное, должны ему подчиняться. Только не понимаю, чем в таком случае руководствуются.



Думаю, там не было минус 14,6. По всем другим термометрам температура ниже минус 15. Во всех местах по городу, да и здесь тоже показывает минус 18 — минус 19. Здесь вдруг показало 14,6. Насколько понимаю, поначалу показывало 13,9. Когда все отошли от термометра, он уже через пять минут показал 14,6. Поэтому я это не совсем понимаю. Но я руководствуюсь тем, что мы были готовы прилететь ещe — не проблема. Если бы мы играли вчера, когда была достаточно хорошая погода, тоже не было бы никаких проблем. Но сегодня по тому, что мы видим, это сложно будет назвать футболом.



В таких ситуациях вы чувствуете холод и не чувствуете мышц, не можете их контролировать, не можете контролировать многие ситуации на поле. Естественно, когда выходишь на воздух, достаточно 10 минут, чтобы задохнуться. А ребятам нужно двигаться, бегать. Здесь задействовано всe: и мышцы, и лeгкие. Поэтому я бы не стал рисковать здоровьем футболистов, но решение принимают другие», — «Чемпионат» приводит слова специалист в эфире «Матч Премьер».

За событиями встречи на стадионе «Центральный» можно следить здесь.