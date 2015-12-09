Городов: «Гол в игре с «Амкаром» в Перми – самый обидный»

Голкипер «Терека» Евгений Городов сказал, что гол, пропущенный «Тереком» в игре с «Амкаром» в Перми, был самым обидным в первой части сезона.

«Тот, что пропустили в Перми. «Амкар» не создавал нам проблемы, но в одном из эпизодов мяч после рикошета залетел нам в ворота.



Самая запоминающаяся игра? Я бы выделил две игры — со «Спартаком», где мы выиграли, проигрывая по ходу матча, забив два красивых гола, и с «Зенитом». После последней игры у ребят не осталось сил даже праздновать, настолько все выложились, вымотались.

У нас сложился очень крепкий, серьезный коллектив, сыгранный, не один год играем одним составом. Я думаю, во многом залог успеха в этом. Сыгранность дает многое, мы легко понимаем тренера и знаем, что должны делать на поле», – сказал Городов.