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    Городов: «Гол в игре с «Амкаром» в Перми – самый обидный»

    Голкипер «Терека» Евгений Городов сказал, что гол, пропущенный «Тереком» в игре с «Амкаром» в Перми, был самым обидным в первой части сезона.

    «Тот, что пропустили в Перми. «Амкар» не создавал нам проблемы, но в одном из эпизодов мяч после рикошета залетел нам в ворота.

    Самая запоминающаяся игра? Я бы выделил две игры — со «Спартаком», где мы выиграли, проигрывая по ходу матча, забив два красивых гола, и с «Зенитом». После последней игры у ребят не осталось сил даже праздновать, настолько все выложились, вымотались.

    У нас сложился очень крепкий, серьезный коллектив, сыгранный, не один год играем одним составом. Я думаю, во многом залог успеха в этом. Сыгранность дает многое, мы легко понимаем тренера и знаем, что должны делать на поле», – сказал Городов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    09.12.2015 15:17
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