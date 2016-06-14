Болельщики «Терека» признали Городова лучшим футболистом сезона

Болельщики «Терека» признали лучшим игроком сезона в составе грозненской команды вратаря Евгения Городова. Победитель был определен по сумме всех голосований, которые проводились на официальном сайте «Терека» по окончании каждого тура и определяли лучших футболистов грозненской команды в завершившемся матче. Для подсчета очков для выбора лучшего футболиста сезона была использована система «1-е место в туре – 3 балла, 2-е место – 2 балла, 3-е место – 1 балл».

Победителем с 52 баллами за сезон стал Евгений Городов, второе место занял бразилец Адилсон с 42 очками, тройку замкнул Мацей Рыбус с 15 баллами.

Полностью таблица лучших футболистов «Терека» в сезоне-2015/16 выглядит следующим образом:

1. Городов – 52

2. Адилсон – 42

3. Рыбус – 15

4. Иванов – 14

5. Годзюр – 13

6. Митришев – 12

7. Уциев – 8

8-9. Садаев, Кузяев – 5

10. Маурисио – 4

11-12. Мбенг, Семенов – 3

13-16. Пирис, Родолфо, Грозав, Кудряшов – 2

17-18. Лебеденко, Мохаммади – 1