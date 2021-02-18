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    Евгений Городов - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Городов
    Состав Без клуба
    Родной город Барнаул
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 189
    Вес 88
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2021 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:0 Краснодар (Краснодар)
    18.02.2021 1' -90' Краснодар (Краснодар) 2:3 Динамо (Загреб)
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