Статистика по турнирам

Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи 2013 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008