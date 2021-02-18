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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Динамо Загреб
Краснодар - Динамо Загреб: обзор матча 18 февраля 2021
Краснодар
18.02.2021, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Загреб
28'
М. Берг
69'
В. Классон
15'
Б. Петкович
54'
Б. Петкович
75'
И. Атимвен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Динамо Загреб
90'
+4
Замена
Й. Мишич
️️️️
М. Оршич
89'
Желтая карточка
Б. Франьич
Замена
А. Ионов
️️️️
Е. Чернов
80'
78'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Л. Иванушец
75'
ГОЛ! 2:3!
И. Атимвен
Пас отдал
Л. Иванушец
ГОЛ! 2:2!
В. Классон
Пас отдал
М. Берг
69'
64'
Замена
И. Атимвен
️️️️
Л. Майер
Замена
Ю. Газинский
️️️️
К. Ольссон
62'
54'
ГОЛ! 1:2!
Б. Петкович
Пас отдал
М. Оршич
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Сулейманов
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Берг
28'
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Петкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
8
Кристоффер Ольссон
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
94
Вандерсон
РФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Городов
23
Чернов
14
Мартынович
31
Кайо
8
Смольников
8
Ольссон
52
Вилена
7
Классон
5
Кабелла
33
Берг
93
Сулейманов
4-1-2-2-1
25
Ливакович
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
24
Гвардиол
5
Лауритсен
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
8
Ольссон
18
Газинский
18
Газинский
8
Ольссон
23
Чернов
11
Ионов
11
Ионов
23
Чернов
93
Сулейманов
94
Вандерсон
94
Вандерсон
93
Сулейманов
14
Майер
80
Атимвен
80
Атимвен
14
Майер
17
Иванушец
4
Франьич
4
Франьич
17
Иванушец
99
Оршич
27
Мишич
27
Мишич
99
Оршич
Остались в запасе
Краснодар
Динамо Загреб
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
81
Леон Сабуа
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
10
Марко Толич
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
81
Леон Сабуа
ЦП
Остались в запасе
10
Марко Толич
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Зоран Мамич
Статистика матча Краснодар - Динамо Загреб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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