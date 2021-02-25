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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Краснодар
Динамо Загреб - Краснодар: обзор матча 25 февраля 2021
Динамо Загреб
25.02.2021, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Краснодар
31'
М. Оршич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Загреб - Краснодар
Замена
М. Гавранович
️️️️
Б. Петкович
87'
Замена
И. Атимвен
️️️️
Л. Иванушец
83'
70'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
И. Смольников
69'
Замена
Ари
️️️️
Ю. Газинский
Замена
Й. Мишич
️️️️
Л. Майер
69'
60'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Т. Вилена
Желтая карточка
Л. Майер
59'
42'
Желтая карточка
Т. Вилена
ГОЛ! 1:0!
М. Оршич
Пас отдал
К. Якич
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
52
Тонни Вилена
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
94
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо Загреб
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
39
Ари
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-2-1
25
Ливакович
28
Теофил-Катерин
24
Гвардиол
5
Лауритсен
33
Ристовски
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
4-2-3-1
1
Агкацев
8
Смольников
14
Мартынович
31
Кайо
23
Чернов
52
Вилена
18
Газинский
11
Ионов
5
Кабелла
7
Классон
94
Вандерсон
14
Майер
27
Мишич
27
Мишич
14
Майер
17
Иванушец
80
Атимвен
80
Атимвен
17
Иванушец
9
Петкович
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Петкович
52
Вилена
8
Ольссон
8
Ольссон
52
Вилена
18
Газинский
39
Ари
39
Ари
18
Газинский
8
Смольников
93
Сулейманов
93
Сулейманов
8
Смольников
Остались в запасе
Динамо Загреб
Краснодар
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
10
Марко Толич
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
1
Сергей Ещенко
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
10
Марко Толич
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
18
Робби Бертон
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо Загреб - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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