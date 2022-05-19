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    Евгений Городов - новости

    #1 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Городов
    Состав Без клуба
    Родной город Барнаул
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 189
    Вес 88
    Стоимость:
    € 200
    тыс
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