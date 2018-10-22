Семенов: «Игры с лидерами «Ахмату» даются проще, чем с командами второй восьмерки»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал после победы над «Краснодаром» о том, с какими командами грозненцам проще играть.

«Страсти на поле кипели запредельные. Помнили две игры прошлого сезона, когда упускали победу на последних минутах. В этом матче концентрация была полная, и наконец, обыграли «Краснодар».

Мы всегда хотим побеждать, игры с лидерами нам даются проще, чем с командами второй восьмерки. Нам сложно дается вскрытие плотной обороны соперника. «Краснодар» играл первым номером, игра втором номером у нас получается лучше.

Могу ли я отметить игру Городова? Он молодец, сегодня все молодцы, на поле была единая команда», – сказал Семенов.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 0:1.