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    Семенов: «Игры с лидерами «Ахмату» даются проще, чем с командами второй восьмерки»

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал после победы над «Краснодаром» о том, с какими командами грозненцам проще играть.

    «Страсти на поле кипели запредельные. Помнили две игры прошлого сезона, когда упускали победу на последних минутах. В этом матче концентрация была полная, и наконец, обыграли «Краснодар».

    Мы всегда хотим побеждать, игры с лидерами нам даются проще, чем с командами второй восьмерки. Нам сложно дается вскрытие плотной обороны соперника. «Краснодар» играл первым номером, игра втором номером у нас получается лучше.

    Могу ли я отметить игру Городова? Он молодец, сегодня все молодцы, на поле была единая команда», – сказал Семенов.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 0:1.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    22.10.2018 10:17
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