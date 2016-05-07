Городов: «Терек» и сейчас способен побиться за пятерку»

Голкипер «Терека» Евгений Городов поделился ожиданиями от предстоящей игры с ЦСКА, которая пройдет в рамках 27-го тура РФПЛ. Матч состоится сегодня, 7 мая. Начало встречи в 14:30 по мск.

– В этом сезоне конкуренция за золото как никогда высока. Интересно наблюдать за тем, как «Ростов» борется с ЦСКА, а ведь есть еще «Зенит».

– Мы тоже старались участвовать в этой гонке, цепляться за высокие места. Возможно, удастся вклиниться между ними, ведь никто из конкурентов не застрахован от потери очков. Думаю, концовка сезона будет интересная. А что касается «Ростова» – они молодцы, показывают свой футбол, который приносит результат. Где-то им улыбается удача. У них есть команда, коллектив. Мы тоже могли побороться за высокие места, но где-то не повезло. «Терек» и сейчас способен побиться за пятерку.