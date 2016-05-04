Городов: «Отдал бы предпочтение Смолову перед Халком»

Вратарь «Терека» Евгений Городов считает форварда «Краснодара» Федора Смолова лучшим нападающим РФПЛ.

– Если бы было голосование на звание лучшего форварда чемпионата, я бы отдал предпочтение именно ему. Федор проводит очень сильный сезон, является лидером «Краснодара», приносит им победы. Халк, например, тоже много играет на команду, отдает голевые пасы, сам забивает, но я бы отдал предпочтение Смолову.

– А какого нападающего могли бы назвать самым неприятным?

– Артема Дзюбу. В штрафной он всегда действует агрессивно, идет в борьбу за верховые мячи. Артем – габаритный футболист, с ним трудно бороться на «втором этаже» даже во вратарской, – сказал Городов.