Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Городов: «Отдал бы предпочтение Смолову перед Халком»

4 мая 2016, 23:16
6

Вратарь «Терека» Евгений Городов считает форварда «Краснодара» Федора Смолова лучшим нападающим РФПЛ.

– Если бы было голосование на звание лучшего форварда чемпионата, я бы отдал предпочтение именно ему. Федор проводит очень сильный сезон, является лидером «Краснодара», приносит им победы. Халк, например, тоже много играет на команду, отдает голевые пасы, сам забивает, но я бы отдал предпочтение Смолову.

– А какого нападающего могли бы назвать самым неприятным?

– Артема Дзюбу. В штрафной он всегда действует агрессивно, идет в борьбу за верховые мячи. Артем – габаритный футболист, с ним трудно бороться на «втором этаже» даже во вратарской, – сказал Городов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Смолов Федор Городов Евгений
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1462401958
Я тоже за Федю, желаю ему преодолеть барьер в 20 забитых за сезон!
Ответить
somn
1462421218
А кто такой Городов? Восходящая звезда? Просветите пож.
Ответить
vladimir-7
1462426131
Смолов действительно лучше Халка, а Дзюба без Халка пустое место.
Ответить
REDAT
1462460276
Смолов действительно лучший!!!!!!Я тоже за Федю!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
bolela_16
1462510920
Дзюба без Халка - пустое место, Смолов если не зазвездиться будет бомбардиром!
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
2
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
3
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
9
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Все новости
Все новости
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
1
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
6
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
13
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+