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    Городов – лидер сезона РПЛ среди вратарей по количеству наград лучшему игроку матча

    В чемпионате России сейчас пауза на матчи сборных. Обратим внимание на статистику футболистов применительно к награде лучшему игроку матча, вручаемой после каждой встречи РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер».

    Среди вратарей приз чаще всех получал голкипер «Ахмата» Евгений Городов. Ему давали награду после игр с «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом».

    • Городов в текущем сезоне провел 12 матчей, на рынке 33-летний вратарь оценивается в миллион евро.
    • В Чечне игрок выступает с 2013-го года.
    • «Ахмат» в РПЛ идет в зоне вылета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1907

      absent32 7 минут назад

      потому что один Городов в Ахмате и играет)))

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