Городов – лидер сезона РПЛ среди вратарей по количеству наград лучшему игроку матча

В чемпионате России сейчас пауза на матчи сборных. Обратим внимание на статистику футболистов применительно к награде лучшему игроку матча, вручаемой после каждой встречи РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер».

Среди вратарей приз чаще всех получал голкипер «Ахмата» Евгений Городов. Ему давали награду после игр с «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом».