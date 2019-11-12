Городов – лидер сезона РПЛ среди вратарей по количеству наград лучшему игроку матча

В чемпионате России сейчас пауза на матчи сборных. Обратим внимание на статистику футболистов применительно к награде лучшему игроку матча, вручаемой после каждой встречи РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер».
Среди вратарей приз чаще всех получал голкипер «Ахмата» Евгений Городов. Ему давали награду после игр с «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом».
- Городов в текущем сезоне провел 12 матчей, на рынке 33-летний вратарь оценивается в миллион евро.
- В Чечне игрок выступает с 2013-го года.
- «Ахмат» в РПЛ идет в зоне вылета.
Источник: Бомбардир.ру