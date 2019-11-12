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  • Городов – лидер сезона РПЛ среди вратарей по количеству наград лучшему игроку матча

Городов – лидер сезона РПЛ среди вратарей по количеству наград лучшему игроку матча

12 ноября 2019, 21:21
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В чемпионате России сейчас пауза на матчи сборных. Обратим внимание на статистику футболистов применительно к награде лучшему игроку матча, вручаемой после каждой встречи РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер».

Среди вратарей приз чаще всех получал голкипер «Ахмата» Евгений Городов. Ему давали награду после игр с «Краснодаром», «Динамо» и «Уралом».

  • Городов в текущем сезоне провел 12 матчей, на рынке 33-летний вратарь оценивается в миллион евро.
  • В Чечне игрок выступает с 2013-го года.
  • «Ахмат» в РПЛ идет в зоне вылета.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Городов Евгений
Комментарии (1)
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absent32
1573584603
потому что один Городов в Ахмате и играет)))
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