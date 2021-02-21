Городов, Смольников, Ионов сыграют против «Сочи»; Федотов выставил Нобоа, Жоаозиньо, Заболотного

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России между «Краснодаром» и «Сочи».

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Ещенко, Камболов, Кайо, Вильена, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н. Заболотный, Бурмистров, Набиуллин, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

Встреча на «Краснодаре» начнется в 17:00 по Москве.