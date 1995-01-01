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    Городов, Смольников, Ионов сыграют против «Сочи»; Федотов выставил Нобоа, Жоаозиньо, Заболотного

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка России между «Краснодаром» и «Сочи».

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Классон, Олссон, Вандерсон, Берг.

    Запасные: Адамов, Ещенко, Камболов, Кайо, Вильена, Кабелла, Ари, Марков, Сулейманов.

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный, Жоаозиньо.

    Запасные: Н. Заболотный, Бурмистров, Набиуллин, Д. Пруцев, Е. Пруцев, Барсов, Руденко, Дуганджич.

    Встреча на «Краснодаре» начнется в 17:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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