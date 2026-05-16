Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Заурбек Плиев - статистика

Черноморец
27 сентября 1991 (35)
#3 | Защитник
188 см | 77 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черноморец
29
2
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
1' - 90'
52'
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Уфа
1 : 0
18.04.2026
Черноморец
1' - 90'
84'
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Черноморец
1 : 2
11.04.2026
Спартак К
1' - 90'
72'
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Челябинск
1 : 1
03.04.2026
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Черноморец
1 : 4
29.03.2026
Ротор
1' - 90'
31'
Россия. PARI Первая лига, 25 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.03.2026
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Факел
0 : 0
14.03.2026
Черноморец
1' - 90'
79'
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Черноморец
3 : 0
07.03.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
Черноморец
0 : 2
01.03.2026
Торпедо
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Черноморец
2 : 1
28.11.2025
Шинник
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
1 : 1
22.11.2025
Черноморец
90' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Черноморец
1 : 1
20.10.2025
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
2 : 0
12.10.2025
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Торпедо
1 : 4
05.10.2025
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
29.09.2025
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
21.09.2025
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Черноморец
4 : 1
15.09.2025
Чайка
1' - 90'
74'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Черноморец
3 : 2
07.09.2025
Уфа
1' - 90'
90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 1
03.09.2025
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Шинник
1 : 0
30.08.2025
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Черноморец
0 : 2
23.08.2025
Енисей
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Черноморец
0 : 1
17.08.2025
Факел
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Сокол
1 : 1
09.08.2025
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Черноморец
1 : 2
03.08.2025
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Урал
3 : 2
28.07.2025
Черноморец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Родина
1 : 1
21.07.2025
Черноморец
1' - 90'
Главные новости
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
8
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
6
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+