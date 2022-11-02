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    Заурбек Плиев - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Заурбек
    Отчество Игоревич
    Фамилия Плиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 сентября 1991 (31 год)
    Рост 188
    Вес 77
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо Мх (Махачкала)
    02.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
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