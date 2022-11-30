Игрок «Уфы» покидает клуб спустя два месяца после прихода. Причина – конфликт с Газизовым

Защитник «Уфы» Заурбек Плиев решил покинуть клуб. Он поругался с генеральным директором Шамилем Газизовым.
«Плиев увольняется из «Уфы», которую пополнил в качестве свободного агента уже после закрытия летнего трансферного, присоединившись к брату Константину.
Как я писал, после матча с «Рубином» у экс-игрока «Динамо» в раздевалке произошел конфликт с Шамилем Газизовым, отношения выясняли, мягко говоря, на повышенных тонах. Плиев-старший после этого не полетел на матч с «Аланией» в Грозный», – написал источник.
- Заурбек Плиев пополнил «Уфу» в сентябре.
- 31-летний игрок стоит 300 тысяч евро.
- «Уфа» идет в зоне вылета Первой лиги.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева