Игрок «Уфы» покидает клуб спустя два месяца после прихода. Причина – конфликт с Газизовым

Защитник «Уфы» Заурбек Плиев решил покинуть клуб. Он поругался с генеральным директором Шамилем Газизовым.

«Плиев увольняется из «Уфы», которую пополнил в качестве свободного агента уже после закрытия летнего трансферного, присоединившись к брату Константину.

Как я писал, после матча с «Рубином» у экс-игрока «Динамо» в раздевалке произошел конфликт с Шамилем Газизовым, отношения выясняли, мягко говоря, на повышенных тонах. Плиев-старший после этого не полетел на матч с «Аланией» в Грозный», – написал источник.

Заурбек Плиев пополнил «Уфу» в сентябре.

31-летний игрок стоит 300 тысяч евро.

«Уфа» идет в зоне вылета Первой лиги.

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