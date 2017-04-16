«Оренбург» покинул зону вылета чемпионата России благодаря автоголу Плиева

В поединке 23-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» дома со счетом 2:1 выиграл у «Терека». На гол Дениса Поповича в первом тайме гости ответили точным ударом Георге Грозава во второй половине встречи. В концовке поединка защитник грозненской команды Заурбек Плиев отправил мяч в собственные ворота.

Представляем вашему вниманию все голы этого матча.

1:0 – Попович, 27

1:1 – Грозав, 73

2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота)