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    «Оренбург» покинул зону вылета чемпионата России благодаря автоголу Плиева

    В поединке 23-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» дома со счетом 2:1 выиграл у «Терека». На гол Дениса Поповича в первом тайме гости ответили точным ударом Георге Грозава во второй половине встречи. В концовке поединка защитник грозненской команды Заурбек Плиев отправил мяч в собственные ворота.

    Представляем вашему вниманию все голы этого матча.

    1:0 – Попович, 27

    1:1 – Грозав, 73

    2:1 – Плиев, 89 (в свои ворота)

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 14:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 апреля 2017, 16:19

      Очередной договорняк в исполнении Терека - прицельный удар в дальний угол собственных ворот)) Видимо решили, что Оренбург может и не успеть по воротам ударить( 89 минута), поэтому пришлось спасать договорённости Плиеву!

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 апреля 2017, 16:12

      Гады, ставку мне завалили, ничью и тотал меньше

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 16 апреля 2017, 15:57

      Заурбек - это ТОП!!!!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 апреля 2017, 14:47

      А жаль...отвратительный стадион, матчи на котором смотреть неприятно и неудобно (

      -1
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