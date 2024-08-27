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    Плиев объяснил, почему в России не любят «Зенит»

    Бывший игрок «Динамо» Заурбек Плиев высказался о нелюбви к «Зениту».

    – Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России? Они надоели своими постоянными победами или есть какие-то другие причины?

    – Это футбол, у всех все по-разному. У «Зенита» – «Газпром», финансы, возможности. Поэтому они выигрывают. Что касается иностранцев, то вы посмотрите на другие клубы. «Краснодар», «Динамо» – семь-восемь иностранцев играют. Как и в том же «Зените». Последнюю игру в «Краснодаре» играли Стас Агкацев и Сергей Петров. Остальные были иностранцы.

    – Да. Еще армянин Сперцян не считается легионером.

    – Но все равно у него другой паспорт. Не любят «Зенит» – это, может, громко сказано. Может, он приелся, потому что уже столько времени выигрывает чемпионство. Но это футбол. «Химки» показали, что можно спокойно играть с «Зенитом» и отнимать очки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.08.2024 13:45
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    Комментарии (30)
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    O-kolesov
    1724758632
    Зенит не любят в тарасофке, а тарасоффка - это не вся Россия.
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    Мордаванин
    1724758941
    Заурка совсем другое обяснил но бомбамёт понял посвойму
    Ответить
    The only one
    1724760432
    В этом году в РПЛ не любят: 1 Локомотив 2 Зенит 3 Краснодар 4 Динамо М 5 Спартак М 6 ЦСКА 7 Рубин 8 Ростов 9 Крылья Советов 10 Пари НН 11 Химки 12 Оренбург 13 Динамо Мх 14 Акрон 15 Ахмат 16 Факел И что? У каждого своя любовь и не любовь...
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    andrei-sarap-yandex
    1724760520
    сейчас уже ЛОКОМОТИВ ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА ???????????????????????????????
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    bashnat013
    1724762168
    Почему бывший игрок Динамо он нынешний игрок Ротора !А Газпрому совет стоит выбрать команду которую любит страна
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    Зеркальный
    1724762369
    Шавки не любят чемпиона, ведь им очень далеко до нас) Особенно розовые, в холостую какой год глодки рвут свои, а их команда страну смешит
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    alp
    1724769254
    Зениту плевать на любовь/нелюбовь соперников. Выходи на поле и обыгрывай, не можешь, стой в сторонке, тренируйся. на вопли с трибун вообще Hacpaть, как Зениту так и его болельщикам - за них ответит счет на табло :-)
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    Олег-Ильичёв-google
    1724777955
    Как же с.ки москвабадские все перебирают, он ни слова не сказал, что Зенит в России не любят, сколько же дерьма в москвабаде!
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    Интерес
    1724778003
    Скоро,судя по всему,будут жалеть и любить.
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    alefreddy
    1724786355
    Химки это сила
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