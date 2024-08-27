Плиев объяснил, почему в России не любят «Зенит»

Бывший игрок «Динамо» Заурбек Плиев высказался о нелюбви к «Зениту».

– Вы понимаете, почему «Зенит» так не любят в России? Они надоели своими постоянными победами или есть какие-то другие причины?

– Это футбол, у всех все по-разному. У «Зенита» – «Газпром», финансы, возможности. Поэтому они выигрывают. Что касается иностранцев, то вы посмотрите на другие клубы. «Краснодар», «Динамо» – семь-восемь иностранцев играют. Как и в том же «Зените». Последнюю игру в «Краснодаре» играли Стас Агкацев и Сергей Петров. Остальные были иностранцы.

– Да. Еще армянин Сперцян не считается легионером.

– Но все равно у него другой паспорт. Не любят «Зенит» – это, может, громко сказано. Может, он приелся, потому что уже столько времени выигрывает чемпионство. Но это футбол. «Химки» показали, что можно спокойно играть с «Зенитом» и отнимать очки.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

Сейчас команда идет в лиге 2-й.

Лидирует «Локомотив».

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!