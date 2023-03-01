Плиев: «Не сомневаюсь, что Кокорин вернется в «Фиорентину» и будет играть в Серии А»

Защитник «Родины» и друг Александра Кокорина Заурбек Плиев ждет возвращения форварда в Серию А.

– Как у Кокорина сейчас дела на Кипре?

– Я рад, что он сейчас набирает форму, стабильно играет и забивает. У Саши сейчас перезапуск карьеры. Я уверен, что он вернется на прежний уровень. Для меня он – один из лучших нападающих РПЛ.

Я даже не сомневаюсь, что он вернeтся в «Фиорентину». Сейчас он вернет свою уверенность в «Арисе» и будет играть в Серии А. В Россию он вряд ли вернется, вопрос денег не стоит.

«Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.

Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Плиев играл в РПЛ за «Динамо».

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