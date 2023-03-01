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    Какой вы футболист?

    Плиев: «Не сомневаюсь, что Кокорин вернется в «Фиорентину» и будет играть в Серии А»

    Защитник «Родины» и друг Александра Кокорина Заурбек Плиев ждет возвращения форварда в Серию А.

    – Как у Кокорина сейчас дела на Кипре?

    – Я рад, что он сейчас набирает форму, стабильно играет и забивает. У Саши сейчас перезапуск карьеры. Я уверен, что он вернется на прежний уровень. Для меня он – один из лучших нападающих РПЛ.

    Я даже не сомневаюсь, что он вернeтся в «Фиорентину». Сейчас он вернет свою уверенность в «Арисе» и будет играть в Серии А. В Россию он вряд ли вернется, вопрос денег не стоит.

    • «Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Плиев играл в РПЛ за «Динамо».

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    Источник: Metaratings

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    01.03.2023 09:04
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