«СЭ»: «Динамо» подписало Заурбека Плиева

«Динамо» подписало контракт с бывшим защитником «Ахмата» Заурбеком Плиевым. Официально о сделке еще не объявлено, но такой информацией располагает источник.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется ЦСКА. Контракт Плиева с чеченским клубом истек по окончании минувшего сезона.