«СЭ»: «Динамо» подписало Заурбека Плиева

Задолбали эти сообщения о полузащитниках, защитниках. Где трансферы новых и сильных нападающих ? С обороной и так было сравнительно всё не плохо.
Где на новые деньги новые нападающие ?
«Динамо» подписало контракт с бывшим защитником «Ахмата» Заурбеком Плиевым. Официально о сделке еще не объявлено, но такой информацией располагает источник.
Ранее сообщалось, что футболистом интересуется ЦСКА. Контракт Плиева с чеченским клубом истек по окончании минувшего сезона.
- В сезоне-2018/19 Плиев сыграл 20 матчей в составе «Ахмата» и сделал одну результативную передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
- Брат Заурбека Константин выступает за «Ростов».