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    «СЭ»: «Динамо» подписало Заурбека Плиева

    «Динамо» подписало контракт с бывшим защитником «Ахмата» Заурбеком Плиевым. Официально о сделке еще не объявлено, но такой информацией располагает источник.

    Ранее сообщалось, что футболистом интересуется ЦСКА. Контракт Плиева с чеченским клубом истек по окончании минувшего сезона.

    • В сезоне-2018/19 Плиев сыграл 20 матчей в составе «Ахмата» и сделал одну результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
    • Брат Заурбека Константин выступает за «Ростов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +705

      neim 42 минуты назад

      Задолбали эти сообщения о полузащитниках, защитниках. Где трансферы новых и сильных нападающих ? С обороной и так было сравнительно всё не плохо.
      Где на новые деньги новые нападающие ?

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