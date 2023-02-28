Плиев рассказал о человеческих качествах Кокорина

Защитник «Родины» Заурбек Плиев рассказал о дружбе с форвардом «Ариса» Александром Кокориным.

— Вы одним из первых поддержали Кокорина после инцидента в «Кофемании», после которого он отправился в тюрьму. Почему тогда вступились за него?

— С Саней Кокориным я в хороших отношениях с детства, когда мы еще были в академии «Динамо». Первым его поддержал Алан Чочиев, я остаться в стороне не мог. Тогда он оступился, но в этом и проявляется дружба — в тяжелые моменты быть рядом и помогать, чем можешь.

— Часто сейчас с ним общаетесь?

— Сейчас следим друг за другом в соцсетях. Списываемся, поздравляем с успехами. Саня — очень хороший друг. Мы сейчас редко общаемся, потому что он играет в другой стране, но без внимания он никогда не оставляет.

Если друзья просят его подписать футболки или записать видео, он никогда не отказывает, все делает, высылает подарки.

Он очень внимательный и своему окружению никогда не говорит «нет». Если возникнет какая-то ситуация, то Саша придет на помощь. Ему через многое пришлось пройти, поэтому он понимает, насколько важно быть рядом со своими близкими.

«Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца сезона.

Кокорин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»