«Очень редкие породы животных, большой автопарк». Плиев – о резиденции Кадырова

Защитник «Родины» Заурбек Плиев рассказал о встречах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в период выступлений за «Ахмат».
– Вы сказали, что отказались от сборной Казахстана ради возвращения в Россию, и уехали в «Ахмат». С вами команда заняла историческое пятое место в сезоне-2016/17. Все обновили автопарк тогда?
– Когда я играл в «Ахмате», особо дорогих подарков не делали.
Я только пару раз видел, как Рамзан Ахматович [Кадыров] дарил подарки. Например, Аблаю Мбенгу подарил машину сразу после его дубля «Спартаку». Своим воспитанникам Уциеву и Митришеву дарил «Мерседесы».
В целом, Кадыров нас не обделял, всегда все было.
– Как проходили встречи с Кадыровым?
– Он постоянно проводил банкеты, а однажды пригласил к себе в резиденцию. Как раз после того сезона с пятым местом в чемпионате.
Резиденция запомнилась своими размерами, а еще там были очень редкие породы животных – лев или тигр. Таких на весь мир тогда было всего три штуки, один из них жил в его резиденции.
Также бросился в глаза большой автопарк. Очень большое количество автомобилей, по-моему, были и спорткары.
– Как держали в резиденции хищников?
– Тигров держали в клетках и на цепи под большим замком. Все-таки это хищники.
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