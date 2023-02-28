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  • «Очень редкие породы животных, большой автопарк». Плиев – о резиденции Кадырова

«Очень редкие породы животных, большой автопарк». Плиев – о резиденции Кадырова

28 февраля 2023, 14:23
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Защитник «Родины» Заурбек Плиев рассказал о встречах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в период выступлений за «Ахмат».

– Вы сказали, что отказались от сборной Казахстана ради возвращения в Россию, и уехали в «Ахмат». С вами команда заняла историческое пятое место в сезоне-2016/17. Все обновили автопарк тогда?

– Когда я играл в «Ахмате», особо дорогих подарков не делали.

Я только пару раз видел, как Рамзан Ахматович [Кадыров] дарил подарки. Например, Аблаю Мбенгу подарил машину сразу после его дубля «Спартаку». Своим воспитанникам Уциеву и Митришеву дарил «Мерседесы».

В целом, Кадыров нас не обделял, всегда все было.

– Как проходили встречи с Кадыровым?

– Он постоянно проводил банкеты, а однажды пригласил к себе в резиденцию. Как раз после того сезона с пятым местом в чемпионате.

Резиденция запомнилась своими размерами, а еще там были очень редкие породы животных – лев или тигр. Таких на весь мир тогда было всего три штуки, один из них жил в его резиденции.

Также бросился в глаза большой автопарк. Очень большое количество автомобилей, по-моему, были и спорткары.

– Как держали в резиденции хищников?

– Тигров держали в клетках и на цепи под большим замком. Все-таки это хищники.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Плиев Заурбек
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DOCTOR PENALTY
1677594108
Защитник "Родины" Заурбек Плиев! Звучит гордо! )
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