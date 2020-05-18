«СЭ»: заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ

Защитник «Рубина» Константин Плиев, у которого диагностировали коронавирус, контактировал во время карантинной паузы в РПЛ с другими футболистами чемпионата России. В частности, на свадьбе, которую проводили в Северной Осетии.

Плиев, среди прочих, контактировал со своим братом Заурбеком, выступающим за «Динамо». Зараженный сейчас находится во Владикавказе.