«СЭ»: заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ

Защитник «Рубина» Константин Плиев, у которого диагностировали коронавирус, контактировал во время карантинной паузы в РПЛ с другими футболистами чемпионата России. В частности, на свадьбе, которую проводили в Северной Осетии.
Плиев, среди прочих, контактировал со своим братом Заурбеком, выступающим за «Динамо». Зараженный сейчас находится во Владикавказе.
- Плиев в сезоне провел 12 матчей.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
- Мартин Касерес болел коронавирусом два месяца.
Источник: «Спорт-Экспресс»