Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «СЭ»: заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ

    Защитник «Рубина» Константин Плиев, у которого диагностировали коронавирус, контактировал во время карантинной паузы в РПЛ с другими футболистами чемпионата России. В частности, на свадьбе, которую проводили в Северной Осетии.

    Плиев, среди прочих, контактировал со своим братом Заурбеком, выступающим за «Динамо». Зараженный сейчас находится во Владикавказе.

    • Плиев в сезоне провел 12 матчей.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
    • Мартин Касерес болел коронавирусом два месяца.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:36
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1101

      Cleaner 18 минут назад

      А оштрафовать его за нарушение режима. Не на пять тысяч, а за все время, сколько будет отсутствовать на тренировках и восстанавливаться. Сколько он по контракту за это время должен получить, на столько и оштрафовать. Сходил на свадьбу - заплати за удовольствие. Как урок. А так здоровья, конечно, и скорейшего выздоровления.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +909

      New Life 42 минуты назад

      Не будем учитывать в статистике. Заражение на свадьбе не считается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14646

      bset 44 минуты назад

      Может пора уголовные дела заводить на тех, кто свадьбы проводит? Люди дома сидят, мучаются в четырех стенах, а они там свадьбы проводят. Запретить выезд надо из Осетии и все ограничения в связи с карантином снимать последним, раз они дома усидеть не могут. А то так вся Россия просидит дома, а из Осетии вторая полна пойдет. Уже не первый случай, когда там толпами собираются.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +909

      New Life > bset 41 минуту назад

      Я понял, ты уже женатый ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      Cleaner > New Life 16 минут назад

      Он может и не женатый, но с головой дружит, все верно сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3048

      Давид59 59 минут назад

      Нарушение самоизоляции. Штраф как минимум. Из-за таких вполне может сорваться возобновление РПЛ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -100

      Фанат Рубина > Давид59 28 минут назад

      ну и ладно если сорвется, а так сорвется адекватное начало нового сезона... из за решения продолжать этот..
      я тебе скажу например германии уже закончит, а мы тока начнем

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98842
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76645
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru