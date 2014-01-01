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    ⚡ У защитника «Рубина» Плиева – коронавирус

    «Рубин» сообщил, что защитник Константин Плиев заражен коронавирусом. Он сдал положительный тест.

    «Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!» – написала пресс-служба казанцев.

    • Плиев в сезоне провел 12 матчей.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14642

      bset 16 минут назад

      У кого-то есть еще сомнения по поводу того, что чемпионат не возобновится и признают текущие на данный момент результаты вместо отмены чемпионата?

      0
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      Рейтинг: +1370

      Genz 53 минуты назад

      Вчера видели в Казани а пишут что он во Владикавказе

      0
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      Рейтинг: +10414

      KLIM777 1 час назад

      расстрелять!))

      0
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      Рейтинг: -33

      Волька 1 час назад

      ******

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      Рейтинг: +3925

      vladik12 1 час назад

      Обратим внимание, что два заражения в РПЛ - и оба в клубах, которым доигрывать невыгодно.
      "Локо" - место в группе ЛЧ, все норм, доигрывать нежелательно.
      "Рубин" - вне зоны вылета, все норм, а доигровка грозит падением туда.

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      Рейтинг: +3925

      vladik12 > vladik12 1 час назад

      Добавим к этому, что Слуцкий говорил сам, что против доигровки.

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