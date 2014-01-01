⚡ У защитника «Рубина» Плиева – коронавирус

У кого-то есть еще сомнения по поводу того, что чемпионат не возобновится и признают текущие на данный момент результаты вместо отмены чемпионата?
«Рубин» сообщил, что защитник Константин Плиев заражен коронавирусом. Он сдал положительный тест.
«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!» – написала пресс-служба казанцев.
- Плиев в сезоне провел 12 матчей.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
- Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.