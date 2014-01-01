⚡ У защитника «Рубина» Плиева – коронавирус

«Рубин» сообщил, что защитник Константин Плиев заражен коронавирусом. Он сдал положительный тест.

«Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления!» – написала пресс-служба казанцев.