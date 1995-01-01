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    Касерес: «Коронавирус был в течение двух месяцев. Видимо, он влюбился в меня»

    Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес рассказал, что болел коронавирусом с марта по май. Сейчас он уже здоров.

    «У меня был коронавирус в течение двух месяцев. Симптомы проявились 8-15 марта, мне обещали, что вирус исчезнет через 20 дней, но, видимо, он влюбился в меня. Накануне я сдал отрицательный тест. Теперь я как новый», – цитирует Касереса инсайдер Николо Скира.

    • В текущем сезоне Серии А Касерес провел 20 матчей, забил гол.
    • «Фиорентина» в таблице идет 13-й.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 317000 человек.

    Источник: твиттер Николо Скиры

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