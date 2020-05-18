Касерес: «Коронавирус был в течение двух месяцев. Видимо, он влюбился в меня»

Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес рассказал, что болел коронавирусом с марта по май. Сейчас он уже здоров.

«У меня был коронавирус в течение двух месяцев. Симптомы проявились 8-15 марта, мне обещали, что вирус исчезнет через 20 дней, но, видимо, он влюбился в меня. Накануне я сдал отрицательный тест. Теперь я как новый», – цитирует Касереса инсайдер Николо Скира.