Плиев: «Динамо» для меня очень многое значит. Будем добиваться максимальных высот»

Новый защитник «Динамо» Заурбек Плиев прокомментировал трансфер. Ранее игрок выступал за «Ахмат».

«Я очень рад вернуться в «Динамо» – этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперeд, новое испытание. Настрой самый боевой!

Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским «Динамо»!» – сказал футболист.