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    Плиев: «Динамо» для меня очень многое значит. Будем добиваться максимальных высот»

    Новый защитник «Динамо» Заурбек Плиев прокомментировал трансфер. Ранее игрок выступал за «Ахмат».

    «Я очень рад вернуться в «Динамо» – этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперeд, новое испытание. Настрой самый боевой!

    Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским «Динамо»!» – сказал футболист.

    • В сезоне-2018/19 Плиев сыграл 20 матчей в составе «Ахмата» и сделал одну результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
    • Брат Заурбека Константин выступает за «Ростов».

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +317

      R015RK 12 минут назад

      За такую зарплату конечно очень многое значит

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