Плиев: «Динамо» для меня очень многое значит. Будем добиваться максимальных высот»

За такую зарплату конечно очень многое значит
Новый защитник «Динамо» Заурбек Плиев прокомментировал трансфер. Ранее игрок выступал за «Ахмат».
«Я очень рад вернуться в «Динамо» – этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской академии. Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперeд, новое испытание. Настрой самый боевой!
Готов к работе, к борьбе за место в основном составе. Будем доказывать и добиваться максимальных высот с московским «Динамо»!» – сказал футболист.
- В сезоне-2018/19 Плиев сыграл 20 матчей в составе «Ахмата» и сделал одну результативную передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
- Брат Заурбека Константин выступает за «Ростов».