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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - КАМАЗ
Ротор - КАМАЗ: обзор матча 02 августа 2010
Ротор
02.08.2010, понедельник, 19:00
Россия. Первый дивизион, 22 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
66'
О. Трифонов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - КАМАЗ
Желтая карточка
А. Чичкин
Замена
В. Борисов
️️️️
О. Трифонов
Замена
А. Делькин
️️️️
А. Шляпкин
Замена
А. Кобялко
️️️️
М. Пименов
Желтая карточка
М. Пименов
Замена
А. Савин
️️️️
А. Житников
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Трифонов
Красная карточка
Д. Гузь
Замена
Р. Хисамов
️️️️
А. Ложкин
Желтая карточка
С. Бреев
Желтая карточка
Н. Олеников
Желтая карточка
И. Ионов
20'
Желтая карточка
И. Ахметзянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
22
Михаил Мысин
ЦП
18
Сергей Шудров
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Шевченко
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
7
Виктор Борисов
ЦФ
11
Яков Эрлих
ЦФ
18
Александр Савин
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
13
Андрей Утицких
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-2-2-1
1
Чичкин
14
Епифанов
2
Ионов
55
Гузь
3
Олеников
15
Житников
22
Мысин
18
Шудров
13
Дорожкин
4-5-1
1
Вавилин
34
Козлов
75
Ложкин
44
Рыков
4
Гудукин
14
Коронов
14
Пименов
23
Бреев
13
Шляпкин
77
Ахметзянов
29
Сердюков
32
Трифонов
7
Борисов
7
Борисов
32
Трифонов
15
Житников
18
Савин
18
Савин
15
Житников
75
Ложкин
13
Хисамов
13
Хисамов
75
Ложкин
14
Пименов
22
Кобялко
22
Кобялко
14
Пименов
13
Шляпкин
90
Делькин
90
Делькин
13
Шляпкин
Остались в запасе
Ротор
КАМАЗ
23
Владимир Смирнов
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
Главный тренер
Виталий Шевченко
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
23
Владимир Смирнов
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
22
Игорь Шестаков
АП
Остались в запасе
13
Андрей Утицких
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
33
Александр Кренделев
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
Главный тренер
Виталий Шевченко
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Ротор - КАМАЗ
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Олимпия
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