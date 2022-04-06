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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Ротор
КАМАЗ - Ротор: обзор матча 06 апреля 2022
КАМАЗ
06.04.2022, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
0 : 2
Завершен
Ротор
13'
Р. Минаев
76'
И. Улад Омар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Ротор
90'
+4
Замена
С. Серченков
️️️️
А. Чуканов
90'
Замена
В. Шахов
️️️️
Р. Минаев
86'
Вторая желтая
Н. Кипиани
Желтая карточка
В. Свежов
84'
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Улад Омар
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Смирнов
73'
68'
Замена
И. Улад Омар
️️️️
И. Бериашвили
61'
Желтая карточка
Д. Пелих
Замена
Н. Кашаев
️️️️
Б. Садыков
61'
Замена
В. Свежов
️️️️
О. Калугин
61'
58'
Желтая карточка
Н. Кипиани
Желтая карточка
А. Куликов
44'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Минаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
27
Олег Калугин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
74
Михаил Казимир
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
16
Даниил Аржевитин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
27
Никита Кашаев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
11
Имран Улад Омар
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
4-2-3-1
71
Мамин
96
Смирнов
91
Куликов
37
Потапов
44
Садыков
27
Калугин
13
Замалиев
19
Бадртдинов
74
Казимир
37
Воронин
27
Акоста
3-3-1-2-1
24
Терновский
28
Байрыев
4
Бериашвили
3
Мартынов
2
Пелих
6
Макаров
8
Дудиев
21
Махатадзе
7
Чуканов
7
Кипиани
77
Минаев
27
Калугин
6
Свежов
6
Свежов
27
Калугин
44
Садыков
27
Кашаев
27
Кашаев
44
Садыков
96
Смирнов
7
Аюкин
7
Аюкин
96
Смирнов
4
Бериашвили
11
Омар
11
Омар
4
Бериашвили
7
Чуканов
8
Серченков
8
Серченков
7
Чуканов
77
Минаев
29
Шахов
29
Шахов
77
Минаев
Остались в запасе
КАМАЗ
Ротор
17
Даниил Лопатин
ЦФ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Валерий Ионин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
34
Никита Репин
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
17
Даниил Лопатин
ЦФ
42
Юрий Кириллов
ЦП
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Валерий Ионин
ВР
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
61
Илья Голосов
ЛЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча КАМАЗ - Ротор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Алексей Ермилов (Москва)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Дмитрий Попов (Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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