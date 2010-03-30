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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Ротор
КАМАЗ - Ротор: обзор матча 30 марта 2010
КАМАЗ
30.03.2010, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 2 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
78'
С. Сердюков
86'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Ротор
Замена
С. Лебамба
️️️️
С. Бреев
ГОЛ! 2:0!
С. Гогниев
Пас отдал
И. Коронов
Замена
Р. Мустафин
️️️️
С. Сердюков
Замена
Д. Гузь
️️️️
О. Алейник
Замена
А. Шляпкин
️️️️
М. Пименов
ГОЛ! 1:0!
С. Сердюков
Пас отдал
А. Кренделев
Замена
А. Гайдуков
️️️️
Р. Тузовский
Замена
И. Коронов
️️️️
Р. Славнов
Замена
В. Борисов
️️️️
В. Смирнов
Желтая карточка
И. Ионов
Желтая карточка
С. Бреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
24
Роман Тузовский
ЦП
23
Владимир Смирнов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
77
Александр Куканос
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
11
Рифат Мустафин
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
82
Василий Чернов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
3
Александр Гайдуков
ЦП
7
Виктор Борисов
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
4
Гудукин
75
Ложкин
13
Хисамов
34
Козлов
33
Кренделев
23
Бреев
14
Пименов
4
Славнов
2
Гогниев
29
Сердюков
4-4-1-1
1
Чичкин
15
Житников
14
Епифанов
3
Олеников
2
Ионов
24
Тузовский
23
Смирнов
8
Кочубей
34
Алейник
22
Шестаков
9
Маркосов
29
Сердюков
11
Мустафин
11
Мустафин
29
Сердюков
23
Бреев
27
Лебамба
27
Лебамба
23
Бреев
14
Пименов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
14
Пименов
4
Славнов
14
Коронов
14
Коронов
4
Славнов
23
Смирнов
7
Борисов
7
Борисов
23
Смирнов
24
Тузовский
3
Гайдуков
3
Гайдуков
24
Тузовский
34
Алейник
55
Гузь
55
Гузь
34
Алейник
Остались в запасе
КАМАЗ
Ротор
77
Александр Куканос
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
82
Василий Чернов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
77
Александр Куканос
ЦЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
Остались в запасе
23
Руслан Бесланеев
ЦЗ
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
82
Василий Чернов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча КАМАЗ - Ротор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Резников
(Ярославль)
Стадион:
КАМАЗ
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