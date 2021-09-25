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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - КАМАЗ
Ротор - КАМАЗ: обзор матча 25 сентября 2021
Ротор
25.09.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
19'
И. Школик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - КАМАЗ
Желтая карточка
И. Обухов
90'
+3
Замена
Н. Маляров
️️️️
И. Школик
90'
+2
85'
Замена
И. Хомуха
️️️️
Р. Янушковский
Замена
С. Макаров
️️️️
А. Чуканов
79'
76'
Замена
Р. Османов
️️️️
А. Гаглоев
68'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Е. Воронин
53'
Желтая карточка
Е. Тесленко
46'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Ч. Магомадов
46'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
А. Абазов
33'
Желтая карточка
Р. Аюкин
ГОЛ! 1:0!
И. Школик
19'
Желтая карточка
И. Бериашвили
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
27
Олег Калугин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Ротор
34
Никита Репин
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
8
Редван Османов
ЦФ
4-2-3-1
96
Обухов
4
Бериашвили
3
Мартынов
14
Первушин
8
Дудиев
21
Махатадзе
20
Школик
8
Серченков
7
Чуканов
88
Ташаев
9
Муллин
4-4-1-1
1
Баклов
2
Морозов
95
Магомадов
2
Тесленко
23
Абазов
42
Кириллов
11
Гаглоев
7
Аюкин
27
Калугин
37
Воронин
10
Янушковский
7
Чуканов
6
Макаров
6
Макаров
7
Чуканов
20
Школик
7
Маляров
7
Маляров
20
Школик
95
Магомадов
22
Бевеев
22
Бевеев
95
Магомадов
37
Воронин
11
Мусаев
11
Мусаев
37
Воронин
11
Гаглоев
8
Османов
8
Османов
11
Гаглоев
10
Янушковский
22
Хомуха
22
Хомуха
10
Янушковский
23
Абазов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
23
Абазов
Остались в запасе
Ротор
КАМАЗ
77
Роман Минаев
ЦФ
7
Николай Кипиани
ЛВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
34
Никита Репин
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
71
Алексей Мамин
ВР
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
77
Роман Минаев
ЦФ
7
Николай Кипиани
ЛВ
61
Илья Голосов
ЛЗ
34
Никита Репин
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЛЗ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Ротор - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
Волгоград Арена
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