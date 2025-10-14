Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Португалия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Португалия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

14 октября 2025, 20:35
Португалия
14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
2 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Венгрия
22' К. Роналду 45+3' К. Роналду
8' А. Салаи 90+1' Д. Собослаи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Венгрия
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Португалия
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
21
Алекс Тот
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
8
Милан Виталис
ЦП
5
Бенче Этвеш
АП
16
Dániel Lukács
ЦФ
15
Арон Чонгваи
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
2
Семеду
13
Вейга
21
Невеш
23
Витинья
17
Нету
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
3-2-3-2-1
6
Орбан
4
Салаи
14
Болла
7
Него
11
Керкез
1
Тот
13
Шафер
17
Стайлс
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
19
Мендеш
5
Тавареш
5
Тавареш
19
Мендеш
21
Невеш
6
Палинья
6
Палинья
21
Невеш
8
Фернандеш
14
Консейсау
14
Консейсау
8
Фернандеш
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
17
Нету
11
Феликс
11
Феликс
17
Нету
13
Шафер
21
Тот
21
Тот
13
Шафер
11
Керкез
15
Дардаи
15
Дардаи
11
Керкез
17
Стайлс
8
Виталис
8
Виталис
17
Стайлс
14
Болла
16
16
14
Болла
Остались в запасе
Португалия
Венгрия
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Осват
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Бенче Этвеш
АП
15
Арон Чонгваи
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Осват
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Бенче Этвеш
АП
15
Арон Чонгваи
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Португалия - Венгрия
2
2
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
20
17
Офсайды
1
1
Количество передач
602
308
Сейвы
4
6
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.33
2.27

Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Венгрии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Венгрия

Португалия – Венгрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Венгрия Португалия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
4
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
2
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
9
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
4
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+