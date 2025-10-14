14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
3-2-1-3-1
1
Кошта
19
Мендеш
3
Диаш
2
Семеду
13
Вейга
21
Невеш
23
Витинья
17
Нету
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
3-2-3-2-1
6
Орбан
4
Салаи
14
Болла
7
Него
11
Керкез
1
Тот
13
Шафер
17
Стайлс
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
19
Мендеш
5
Тавареш
5
Тавареш
19
Мендеш
21
Невеш
6
Палинья
6
Палинья
21
Невеш
8
Фернандеш
14
Консейсау
14
Консейсау
8
Фернандеш
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
17
Нету
11
Феликс
11
Феликс
17
Нету
13
Шафер
21
Тот
21
Тот
13
Шафер
11
Керкез
15
Дардаи
15
Дардаи
11
Керкез
17
Стайлс
8
Виталис
8
Виталис
17
Стайлс
14
Болла
16
16
14
Болла
Остались в запасе
Португалия
Венгрия
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Осват
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Бенче Этвеш
АП
15
Арон Чонгваи
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
16
Тринкау
ЦФ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Осват
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
5
Бенче Этвеш
АП
15
Арон Чонгваи
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Португалия - Венгрия
2
2
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
20
17
Офсайды
1
1
Количество передач
602
308
Сейвы
4
6
Точность передач %
90
80
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
2.33
2.27
Смотреть прямую трансляцию матча Португалия против Венгрии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Венгрия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»