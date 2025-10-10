Введите ваш ник на сайте
Венгрия – Армения: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.84

10 октября 2025 9:18
Венгрия - Армения
11 окт. 2025, суббота 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Победа Венгрии и тотал больше 2.5
Сделать ставку

11 октября в Будапеште на «Пушкаш Арене» сборная Венгрии примет Армению в рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, и этот матч может оказаться ключевым для борьбы за третье место в группе.

Венгрия

Хозяева подходят к матчу с проблемами в обороне и нестабильной формой. В предыдущем туре венгры проиграли Португалии (2:3), хотя показали характер и сумели дважды отличиться. Главный атакующий козырь – Барнабаш Варга, забивший девять мячей в 20 встречах за сборную. Однако в обороне команда выглядит уязвимо: за последние пять игр Венгрия пропустила 11 голов. При этом венгры забивают регулярно, но страдают от нестабильности на домашнем поле – три поражения подряд при поддержке трибун указывают на психологические проблемы.

Армения

Армянская сборная прервала серию неудач победой над Ирландией (2:1), однако общая форма команды далека от идеала. Подопечные продемонстрировали боевой настрой, но при этом остаются одной из самых пропускающих сборных – 19 голов за последние пять игр. Команда полагается на индивидуальные действия Эдуарда Сперцяна, который в одиночку способен создавать опасные моменты, но без надeжной обороны результаты нестабильны. В гостях Армения выступает особенно слабо: пять пропущенных в Косово и шесть от Грузии – яркое тому подтверждение.

Факты о командах

Венгрия

  • Проигрывает три последних матча дома
  • Забивает в трeх последних играх подряд
  • Средняя результативность – 1,2 гола за матч
  • Пропускает в среднем 2,2 гола за игру

Армения

  • Пропускает в 30 матчах подряд
  • В последних пяти встречах забивает 1,4 гола в среднем
  • Пропускает 3,8 гола за матч
  • Нестабильна на выезде, проигрывает с крупным счeтом

Прогноз на матч Венгрия – Армения

Обе команды играют с акцентом на атаку, но оборона у обеих остаeтся слабым звеном. Венгрия обладает более сильным составом и домашним преимуществом, что делает еe фаворитом встречи. Однако с учeтом формы Армении, которая почти в каждом матче забивает, стоит ожидать открытой игры с большим количеством моментов. Венгры обязаны воспользоваться слабостью обороны соперника, но при этом сами вряд ли сыграют «на ноль». Ожидается результативный матч с преимуществом хозяев, которые постараются вернуть уверенность и прервать домашнюю серию поражений.

Рекомендованные ставки

  • Победа Венгрии и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.84
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.92

1.84
Победа Венгрии и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Армения Венгрия
Рекомендуем
