Венгрия – Греция: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 2.05

30 марта 2026 9:31
2.05
Тотал больше 2.5 голов
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Венгрии примет сборную Греции. Хозяева подходят к матчу после победы над Словенией (1:0), тогда как гости уступили Парагваю (0:1). Венгрия находится в отличной форме, особенно на домашней арене, и имеет длительную голевую серию.

Сборная Венгрии подходит к матчу в прекрасной форме. Команда забивает в 8 последних матчах подряд, демонстрируя стабильную атакующую игру. В последних 5 играх венгры забили 8 голов (1.60 в среднем) и пропустили 5 (1.00 в среднем). Домашняя статистика также впечатляет: Венгрия не проигрывает в 5 из 6 последних домашних товарищеских матчей. В последней игре со Словенией команда подтвердила свою надeжность, одержав сухую победу. В личных встречах с Грецией венгры имеют небольшое преимущество, выиграв 2 из 3 последних матчей.

Сборная Греции переживает непростой период. Команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, что указывает на проблемы в обороне. В последних 5 играх греки забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 9 (1.80 в среднем). В последнем матче против Парагвая команда не смогла забить, проиграв 0:1. При этом в личных встречах с Венгрией Греция имеет положительную тенденцию: команда забивает в 4 последних матчах против этого соперника, что даeт надежду на результативность даже в сложной выездной игре.

  • Победа в последнем матче над Словенией (1:0)
  • Забивает в 8 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних товарищеских матчей
  • В последних 5 играх: 1.60 гола забито, 1.00 пропущено в среднем
  • Уверенно выступает дома

  • Поражение в последнем матче от Парагвая (0:1)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 1.80 пропущено в среднем
  • Забивает в 4 последних очных матчах с Венгрией
  • Оборона нестабильна, но атака способна забить

В 5 последних личных встречах (с 2015 по 2022 год) наблюдается равенство: две победы Венгрии, две победы Греции и одна ничья. Важно отметить, что Греция забивала в 4 из этих 5 матчей, что говорит о способности греков поражать ворота венгров даже на выезде.

Прогноз на матч Венгрия – Греция

Ожидается встреча команды в отличной форме (Венгрия) с коллективом, испытывающим проблемы (Греция). Венгрия имеет преимущество домашнего поля, длительную голевую серию (8 матчей) и стабильную игру в атаке (1.60 гола за игру). Греция, несмотря на оборонительные проблемы (1.80 пропущенных в среднем), традиционно успешно играет против Венгрии в атаке, забивая в 4 из 5 последних очных встреч. Учитывая голевую серию хозяев и способность гостей отличаться в матчах с Венгрией, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с обязательными голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – да

Автор: Мещеряков Денис
