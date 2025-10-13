Португалия – Венгрия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.85

14 октября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне сборная Португалии примет Венгрию в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева продолжают уверенное выступление, удерживая первое место в группе, тогда как венгры пытаются закрепиться в зоне стыковых матчей и продлить успешную серию.

Португалия

Португалия проводит сильный отборочный цикл, выиграв все три матча. Последняя победа над Ирландией (1:0) показала, что команда способна добиваться результата даже при минимальных шансах. Подопечные Мартиниша уверенно контролируют мяч, создают давление через фланги и регулярно реализуют моменты. За пять последних встреч сборная забила 13 мячей (в среднем 2.6 за игру) и пропустила всего 5. Криштиану Роналду по-прежнему остаeтся ключевой фигурой, оформив 22 гола в 31 матче за сборную. В Лиссабоне Португалия почти не ошибается и демонстрирует максимально прагматичный подход – быстрое начало, высокая реализация и надeжная игра на удержание счeта.

Венгрия

Венгрия после ничьей с Ирландией (2:2) и поражения от Португалии (2:3) сумела взять три очка в матче с Арменией (2:0). Команда демонстрирует неплохой баланс между атакой и обороной, но не хватает стабильности в ключевых моментах. За последние пять игр венгры забили 8 мячей и пропустили столько же – по 1.6 в среднем. Барнабаш Варга остаeтся главным оружием в нападении, однако против топ-соперников команда часто теряет концентрацию в концовках. На выезде Венгрия играет осторожнее, предпочитая контратаки и плотную оборону, но при текущей форме Португалии им будет сложно сдерживать давление на протяжении всей встречи.

Факты о командах

Португалия

Побеждает в 6 последних матчах

В среднем: 2.60 забито, 1.00 пропущено

Забивает в 6 матчах подряд

13 голов за 5 последних игр

Дома не проигрывает с 2022 года

Венгрия

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 4 матчах подряд

8 голов за 5 последних встреч

Не выигрывает у Португалии с 2016 года

Прогноз на матч Португалия – Венгрия

Португалия подходит к матчу в идеальной форме и играет дома, где демонстрирует высокий уровень реализации. Венгрия способна навязать борьбу, но оборонительные ошибки и усталость при высокой интенсивности будут ключевыми факторами в пользу хозяев. Команда Роналду должна уверенно контролировать ход встречи, а венгры, вероятно, сосредоточатся на контратаках. С учeтом формы атак обеих команд, стоит ожидать результативный матч, в котором Португалия снова возьмeт три очка.

Рекомендованные ставки