Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Боливия Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Португалия – Венгрия: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.85

13 октября 2025 10:59
Португалия - Венгрия
14 окт. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Португалии и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

14 октября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне сборная Португалии примет Венгрию в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева продолжают уверенное выступление, удерживая первое место в группе, тогда как венгры пытаются закрепиться в зоне стыковых матчей и продлить успешную серию.

Португалия

Португалия проводит сильный отборочный цикл, выиграв все три матча. Последняя победа над Ирландией (1:0) показала, что команда способна добиваться результата даже при минимальных шансах. Подопечные Мартиниша уверенно контролируют мяч, создают давление через фланги и регулярно реализуют моменты. За пять последних встреч сборная забила 13 мячей (в среднем 2.6 за игру) и пропустила всего 5. Криштиану Роналду по-прежнему остаeтся ключевой фигурой, оформив 22 гола в 31 матче за сборную. В Лиссабоне Португалия почти не ошибается и демонстрирует максимально прагматичный подход – быстрое начало, высокая реализация и надeжная игра на удержание счeта.

Венгрия

Венгрия после ничьей с Ирландией (2:2) и поражения от Португалии (2:3) сумела взять три очка в матче с Арменией (2:0). Команда демонстрирует неплохой баланс между атакой и обороной, но не хватает стабильности в ключевых моментах. За последние пять игр венгры забили 8 мячей и пропустили столько же – по 1.6 в среднем. Барнабаш Варга остаeтся главным оружием в нападении, однако против топ-соперников команда часто теряет концентрацию в концовках. На выезде Венгрия играет осторожнее, предпочитая контратаки и плотную оборону, но при текущей форме Португалии им будет сложно сдерживать давление на протяжении всей встречи.

Факты о командах

Португалия

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • В среднем: 2.60 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 13 голов за 5 последних игр
  • Дома не проигрывает с 2022 года

Венгрия

  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • 8 голов за 5 последних встреч
  • Не выигрывает у Португалии с 2016 года

Личные встречи
86% (6)
14% (1)
0% (0)
17
Забитых мячей
5
2.43
В среднем за матч
0.71
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Венгрия
2 : 3
09.09.2025
Португалия
Чемпионат Европы, 1 тур
Венгрия
0 : 3
15.06.2021
Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Венгрия
0 : 1
03.09.2017
Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Португалия
3 : 0
25.03.2017
Венгрия
Чемпионат Европы, 3 тур
Венгрия
3 : 3
22.06.2016
Португалия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Португалия
3 : 0
10.10.2009
Венгрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Венгрия
0 : 1
09.09.2009
Португалия
Показать все

Прогноз на матч Португалия – Венгрия

Португалия подходит к матчу в идеальной форме и играет дома, где демонстрирует высокий уровень реализации. Венгрия способна навязать борьбу, но оборонительные ошибки и усталость при высокой интенсивности будут ключевыми факторами в пользу хозяев. Команда Роналду должна уверенно контролировать ход встречи, а венгры, вероятно, сосредоточатся на контратаках. С учeтом формы атак обеих команд, стоит ожидать результативный матч, в котором Португалия снова возьмeт три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа Португалии и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Португалии больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.85
Победа Португалии и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Венгрия Португалия
Другие прогнозы
14.10.2025
13:30
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Бразилия
Победа Бразилии и тотал больше 2.5 голов
14.10.2025
14:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Парагвай
Тотал голов меньше 2.5
14.10.2025
15:00
1.75
Товарищеские матчи. Сборные, Group Stage
Иран - Танзания
Победа Ирана с форой (-1.5)
14.10.2025
19:00
1.97
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
Эстония - Молдавия
Победа Эстонии
14.10.2025
20:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Боливия
Победа России с форой (-1.5)
14.10.2025
20:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Албания - Иордания
Победа Албании и тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 