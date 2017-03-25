Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Венгрия
Португалия - Венгрия: обзор матча 25 марта 2017
Португалия
25.03.2017, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
3 : 0
Завершен
Венгрия
36'
К. Роналду
65'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Венгрия
86'
Замена
А. Пинтер
️️️️
З. Гера
Замена
Пицци
️️️️
А. Гомеш
86'
83'
Желтая карточка
Т. Кадар
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Ж. Мариу
83'
76'
Желтая карточка
З. Гера
69'
Замена
Ж. Калмар
️️️️
А. Гьюрчо
Замена
А. Силва
️️️️
А. Силва
67'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
65'
61'
Желтая карточка
Б. Джуджак
45'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
А. Ланг
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЛП
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
13
Адам Гьюрчо
ЛП
7
Балаж Джуджак
ЛП
8
Адам Надь
ОП
10
Золтан Гера
АП
21
Барнабаш Беше
ПП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Португалия
12
Марафона
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Пицци
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Эдер
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ОП
16
Жолт Калмар
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
4-1-3-1
1
Патрисиу
5
Геррейру
6
Фонте
3
Пепе
21
Соареш
14
Карвалью
17
Мариу
15
Гомеш
20
Куарежма
7
Роналду
3-1-3-1-1
12
Гулачи
2
Ланг
3
Корхут
4
Кадар
8
Надь
21
Беше
13
Гьюрчо
7
Джуджак
10
Гера
9
Салаи
17
Мариу
8
Моутинью
8
Моутинью
17
Мариу
15
Гомеш
16
Пицци
16
Пицци
15
Гомеш
Силва
9
Силва
9
Силва
Силва
10
Гера
16
Пинтер
16
Пинтер
10
Гера
13
Гьюрчо
16
Калмар
16
Калмар
13
Гьюрчо
2
Ланг
14
Ловренчич
14
Ловренчич
2
Ланг
Остались в запасе
Португалия
Венгрия
18
Желсон Мартинш
ПВ
12
Марафона
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
18
Желсон Мартинш
ПВ
12
Марафона
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
9
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
22
Балаж Медьери
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Португалия - Венгрия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Португалия
Венгрия
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии для возвращения в сборную
17:10
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии для возвращения в сборную
17:10
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+