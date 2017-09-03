Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Португалия
Венгрия - Португалия: обзор матча 03 сентября 2017
Венгрия
03.09.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 8 тур
0 : 1
Завершен
Португалия
48'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Португалия
89'
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
А. Фиола
89'
Желтая карточка
Б. Джуджак
82'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
А. Элек
45'
+2
Красная карточка
Т. Пришкин
30'
Желтая карточка
М. Паткаи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
15
Мате Паткаи
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
7
Балаж Джуджак
ЦП
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
0
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Желсон Мартинш
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ЦЗ
13
Даниэль Беде
ЦП
10
Даниэль Нэги
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Элизеу
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-3-3
12
Гулачи
5
Фиола
4
Кадар
3
Корхут
20
Гузмич
15
Паткаи
6
Элек
7
Джуджак
0
Эппель
14
Ловренчич
19
Пришкин
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
21
Соареш
3
Пепе
2
Алвеш
0
Коэнтрау
13
Перейра
17
Мариу
8
Моутинью
18
Мартинш
9
Силва
7
Роналду
Остались в запасе
Венгрия
Португалия
22
Балаж Медьери
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ЦЗ
13
Даниэль Беде
ЦП
10
Даниэль Нэги
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
22
Бету
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Элизеу
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
Балаж Медьери
ВР
4
Силвестер Хандья
ЦЗ
16
Адам Пинтер
ЦЗ
13
Даниэль Беде
ЦП
10
Даниэль Нэги
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
23
Бруну Варела
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Элизеу
ЦЗ
15
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
15
Андре Гомеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Венгрия - Португалия
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Венгрия
Португалия
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии для возвращения в сборную
17:10
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии для возвращения в сборную
17:10
Все участники плей-офф Лиги наций
Вчера, 00:56
1
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
Вчера, 00:42
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+