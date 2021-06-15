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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Португалия
Венгрия - Португалия: обзор матча 15 июня 2021
Венгрия
15.06.2021, вторник, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
0 : 3
Завершен
Португалия
84'
Р. Геррейру
87'
К. Роналду (П)
90+2'
К. Роналду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Португалия
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Рафа
89'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Р. Варга
️️️️
А. Надь
88'
Замена
К. Варга
️️️️
А. Фиола
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
Желтая карточка
В. Орбан
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геррейру
Пас отдал
Рафа
81'
Замена
А. Силва
️️️️
Д. Жота
81'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
В. Карвалью
Желтая карточка
Л. Него
80'
Замена
Д. Зигер
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
78'
Замена
С. Шен
️️️️
Р. Салаи
77'
71'
Замена
Рафа
️️️️
Б. Силва
Замена
Л. Него
️️️️
А. Шафер
65'
38'
Желтая карточка
Р. Диаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
10
Тамаш Шери
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-2-2
12
Гулачи
6
Орбан
4
Салаи
5
Фиола
21
Ботка
8
Надь
13
Шафер
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
9
Салаи
14
Ловренчич
4-2-3-1
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Диаш
3
Пепе
5
Геррейру
13
Перейра
14
Карвалью
8
Фернандеш
10
Силва
21
Жота
7
Роналду
5
Фиола
19
Варга
19
Варга
5
Фиола
13
Шафер
7
Него
7
Него
13
Шафер
15
Кляйнхайзлер
18
Зигер
18
Зигер
15
Кляйнхайзлер
20
Салаи
9
Шен
9
Шен
20
Салаи
8
Надь
17
Варга
17
Варга
8
Надь
8
Фернандеш
8
Моутинью
8
Моутинью
8
Фернандеш
14
Карвалью
16
Саншеш
16
Саншеш
14
Карвалью
21
Жота
9
Силва
9
Силва
21
Жота
10
Силва
15
Рафа
15
Рафа
10
Силва
Остались в запасе
Венгрия
Португалия
10
Тамаш Шери
ЦФ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
10
Тамаш Шери
ЦФ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
23
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
12
Руй Силва
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Венгрия - Португалия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
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