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Расписание матчей
Евро-2024
Венгрия - Португалия
Венгрия - Португалия: обзор матча 22 июня 2016
Венгрия
22.06.2016, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
3 : 3
Завершен
Португалия
19'
З. Гера
47'
Б. Джуджак
55'
Б. Джуджак
42'
Нани
50'
К. Роналду
62'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Португалия
Замена
З. Штибер
️️️️
Г. Ловренчич
83'
81'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Нани
Замена
К. Немет
️️️️
А. Салаи
70'
62'
ГОЛ! 3:3!
К. Роналду
Пас отдал
Р. Куарежма
61'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
Б. Джуджак
56'
ГОЛ! 3:2!
Б. Джуджак
55'
50'
ГОЛ! 2:2!
К. Роналду
Пас отдал
Ж. Мариу
ГОЛ! 2:1!
Б. Джуджак
47'
46'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Б. Беше
️️️️
З. Гера
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
Нани
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
З. Гера
34'
Желтая карточка
Р. Юхас
28'
ГОЛ! 1:0!
З. Гера
19'
Желтая карточка
Р. Гузмич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
3
Михай Корхут
ЛЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
2
Адам Ланг
ПЗ
14
Герго Ловренчич
ЛП
16
Адам Пинтер
ОП
10
Золтан Гера
ОП
6
Акош Элек
ЦП
7
Балаж Джуджак
(К)
ПП
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Виейринья
ПЗ
17
Жоау Мариу
ЛП
17
Нани
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Андре Гомеш
ПП
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
11
Кристиан Немет
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
9
Эдер
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
4-2-3-1
1
Кирай
3
Корхут
23
Юхас
20
Гузмич
2
Ланг
16
Пинтер
10
Гера
14
Ловренчич
6
Элек
7
Джуджак
9
Салаи
4-1-3-1-1
1
Патрисиу
11
Виейринья
6
Карвалью
3
Пепе
19
Элизеу
14
Карвалью
15
Гомеш
8
Моутинью
17
Мариу
17
Нани
7
Роналду
10
Гера
21
Беше
21
Беше
10
Гера
14
Ловренчич
18
Штибер
18
Штибер
14
Ловренчич
9
Салаи
11
Немет
11
Немет
9
Салаи
17
Нани
13
Перейра
13
Перейра
17
Нани
8
Моутинью
16
Саншеш
16
Саншеш
8
Моутинью
15
Гомеш
20
Куарежма
20
Куарежма
15
Гомеш
Остались в запасе
Венгрия
Португалия
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Адриен Силва
ЦП
9
Эдер
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Петер Гулачи
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
23
Неманья Николич
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Адриен Силва
ЦП
9
Эдер
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Венгрия - Португалия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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