- 26 сентября 2022
- 23:53 Лига наций. Италия обыграла Венгрию, гол Хвичи помог Грузии победить Гибралтар и другие результаты
- 09:59 Капитан сборной Венгрии решил закончить международную карьеру
- 23 сентября 2022
- 23:41 Лига наций. Англия проиграла Италии и вылетела в Лигу В, Венгрия победила Германию 3
- 09:14 Черчесов рассказал, сталкивался ли с русофобией в Венгрии
- 15 июня 2022
- 08:51 «Меня почтят минутой молчания на наших стадионах, когда я умру». Тренер Венгрии – о 4:0 над Англией 3
- 01:18 «Заткнитесь, клоуны». Каррагер ответил критикам Саутгейта после 0:4 с Венгрией 4
- 00:49 Саутгейт взял на себя ответственность за 0:4 от Венгрии 1
- 00:35 «Нужно забыть эту ночь». Кейн – о 0:4 с Венгрией 2
- 00:18 Англия пропустила 4 мяча дома впервые с 1953 года. Тогда им забили 6 голов те же венгры
- 14 июня 2022
- 23:53 0:4 от Венгрии – самое крупное домашнее поражение сборной Англии с 1928 года 6
- 23:34 ⚡ Лига наций. Венгрия разгромила Англию на выезде (4:0) и возглавила группу 9
- 22:46 «Вы расистские ублюдки». Английские фанаты оскорбляли сборную Венгрии во время их гимна 10