Составы команд
Венгрия
Греция
Венгрия
3-2-3-2-1
6
Орбан
15
Дардаи
21
Тот
11
Керкез
14
Болла
22
Тот
13
Шафер
0
Виталис
10
Собослаи
20
Салаи
23
Редзич
4-2-3-1
12
Цолакис
2
Вагианнидис
5
Рецос
3
Кулиеракис
21
Цимикас
6
Курбелис
23
Триантис
7
Масурас
11
Бакасетас
10
Цолис
14
Павлидис
14
Болла
2
2
14
Болла
9
Шен
9
Шен
23
Редзич
16
16
23
Редзич
21
Тот
17
17
21
Тот
12
Цолакис
24
Цифцис
24
Цифцис
12
Цолакис
7
Масурас
15
Рота
15
Рота
7
Масурас
5
Рецос
8
Музакитис
8
Музакитис
5
Рецос
Остались в запасе
Венгрия
Греция
12
Áron Yaakobishvili
ВР
1
Петер Саппанош
ВР
0
Марк Чингер
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Христос Мандас
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Андреас Тетте
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
12
Áron Yaakobishvili
ВР
1
Петер Саппанош
ВР
0
Марк Чингер
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Христос Мандас
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Андреас Тетте
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Венгрия - Греция
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
369
414
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Венгрия против Греции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Греция
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»