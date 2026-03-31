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  • Венгрия – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Венгрия – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 18:50
Венгрия
31.03.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Греция
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
11
Милош Керкез
ЛЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
22
Балаж Тот
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
0
Милан Виталис
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
23
Дамир Редзич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Греция
12
Константинос Цолакис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
23
Нектариос Триантис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
(К) АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Христос Цолис
ЛВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Венгрия
12
Áron Yaakobishvili
ВР
1
Петер Саппанош
ВР
2
Attila Osváth
ЦЗ
0
Марк Чингер
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
9
Саболч Шен
ЛВ
16
Dániel Lukács
ЦФ
17
Donát Bárány
ЦФ
14
Tamás Szűcs
ЦФ
Греция
24
Антонис Цифцис
ВР
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Христос Мандас
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Христос Музакитис
ЦП
16
Андреас Тетте
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
3-2-3-2-1
6
Орбан
15
Дардаи
21
Тот
11
Керкез
14
Болла
22
Тот
13
Шафер
0
Виталис
10
Собослаи
20
Салаи
23
Редзич
4-2-3-1
12
Цолакис
2
Вагианнидис
5
Рецос
3
Кулиеракис
21
Цимикас
6
Курбелис
23
Триантис
7
Масурас
11
Бакасетас
10
Цолис
14
Павлидис
14
Болла
2
2
14
Болла
9
Шен
9
Шен
23
Редзич
16
16
23
Редзич
21
Тот
17
17
21
Тот
12
Цолакис
24
Цифцис
24
Цифцис
12
Цолакис
7
Масурас
15
Рота
15
Рота
7
Масурас
5
Рецос
8
Музакитис
8
Музакитис
5
Рецос
Остались в запасе
Венгрия
Греция
12
Áron Yaakobishvili
ВР
1
Петер Саппанош
ВР
0
Марк Чингер
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Христос Мандас
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Андреас Тетте
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
12
Áron Yaakobishvili
ВР
1
Петер Саппанош
ВР
0
Марк Чингер
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
13
Христос Мандас
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Андреас Тетте
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Венгрия - Греция
1
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
369
414
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Венгрия против Греции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Греция

Венгрия – Греция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Греция Венгрия
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