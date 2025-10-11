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  • Венгрия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Венгрия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 17:50
Венгрия
11.10.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
2 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Армения
56' D. Lukács 90+4' Ж. Грубер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
1
Балаж Тот
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
16
Dániel Lukács
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Армения
16
Генри Авагян
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
11
Тигран Барсегян
(К) ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
Главный тренер
Егише Меликян
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
18
Жолт Надь
ЦЗ
2
Аттила Осват
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
8
Милан Виталис
ЦП
5
Бенче Этвеш
АП
7
Жомбор Грубер
ЦФ
9
Barna Tóth
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
19
Карен Мурадян
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
6
Карен Налбандян
ЦП
5
Давид Давидян
ПВ
18
Артур Миранян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-2-3-1-1
4
Салаи
14
Болла
21
Тот
11
Керкез
7
Него
1
Тот
13
Шафер
17
Стайлс
10
Собослаи
16
3-3-2-2
16
Авагян
4
Арутюнян
2
Мурадян
3
Пилоян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
23
Бичахчян
11
Барсегян
10
Зелараян
10
Сперцян
21
Тот
18
Надь
18
Надь
21
Тот
14
Болла
2
Осват
2
Осват
14
Болла
11
Керкез
15
Дардаи
15
Дардаи
11
Керкез
17
Стайлс
8
Виталис
8
Виталис
17
Стайлс
16
7
Грубер
7
Грубер
16
6
Иву
19
Мурадян
19
Мурадян
6
Иву
23
Бичахчян
9
Серобян
9
Серобян
23
Бичахчян
10
Зелараян
11
Шагоян
11
Шагоян
10
Зелараян
4
Арутюнян
18
Миранян
18
Миранян
4
Арутюнян
11
Барсегян
17
Ранос
17
Ранос
11
Барсегян
Остались в запасе
Венгрия
Армения
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Бенче Этвеш
АП
9
Barna Tóth
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Бенче Этвеш
АП
9
Barna Tóth
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Венгрия - Армения
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
9
10
Офсайды
5
2
Количество передач
605
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Армении, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Армения

Венгрия – Армения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Армения Венгрия
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