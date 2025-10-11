11.10.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Венгрия
Венгрия
3-2-3-1-1
4
Салаи
14
Болла
21
Тот
11
Керкез
7
Него
1
Тот
13
Шафер
17
Стайлс
10
Собослаи
16
3-3-2-2
16
Авагян
4
Арутюнян
2
Мурадян
3
Пилоян
13
Оганесян
6
Иву
21
Тикнизян
23
Бичахчян
11
Барсегян
10
Зелараян
10
Сперцян
21
Тот
18
Надь
18
Надь
21
Тот
14
Болла
2
Осват
2
Осват
14
Болла
11
Керкез
15
Дардаи
15
Дардаи
11
Керкез
17
Стайлс
8
Виталис
8
Виталис
17
Стайлс
16
7
Грубер
7
Грубер
16
6
Иву
19
Мурадян
19
Мурадян
6
Иву
23
Бичахчян
9
Серобян
9
Серобян
23
Бичахчян
10
Зелараян
11
Шагоян
11
Шагоян
10
Зелараян
4
Арутюнян
18
Миранян
18
Миранян
4
Арутюнян
11
Барсегян
17
Ранос
17
Ранос
11
Барсегян
Остались в запасе
Венгрия
Армения
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Бенче Этвеш
АП
9
Barna Tóth
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Егише Меликян
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
2
Аттила Мокши
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Бенче Этвеш
АП
9
Barna Tóth
ЦФ
9
Rajmund Molnár
ЦФ
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
6
Карен Налбандян
ЦП
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Егише Меликян
Статистика матча Венгрия - Армения
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
9
10
Офсайды
5
2
Количество передач
605
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.62
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Армении, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Армения
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»