Гаджиев: «Центр обороны – уязвимое место сборной. Черчесов думал поставить туда опорников»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассказал о самой проблемной позиции сборной России.

– Центральная зона – одна из наиболее уязвимых позиций в сборной. По сути, кроме Джикии, есть вопросы ко всем. Но, может, на другом уровне, есть и к Георгию вопросы. Все, кто играл – играли с явными ошибками. Черчесов спросил у меня: «А кто, если не они?». Понять можно. Обсуждали еще такой вопрос – есть ли смысл перевести кого-то из игроков опорной зоны в центр защиты? Черчесов сказал, что просматривал этот вариант.

– И каково решение?

– Решения пока нет. В тренерском штабе рассматривали нескольких игроков полузащиты. Конкретизировать фамилии не буду. На мой взгляд, доверие к решению этого тренерского штаба должно быть. Они рассматривают игроков системно, не упускают деталей. Конечно, это не повод для того, чтобы говорить: «Все ок!». Но повод для того, чтобы, сомневаясь, понимать, почему принимают то или иное решение. Можно не соглашаться, но в решениях есть логика, – передает слова Гаджиева «Спорт день за днем».