Гаджиев: «Центр обороны – уязвимое место сборной. Черчесов думал поставить туда опорников»

Ни Черчесов, ни его штаб, никаких просмотров и решений по поводу
перевода игроков из опорной зоны в центр защиты не проводил и
вообще ничего не делает, просто едят, тренируются и спят. В товарняке,
новенькие (некоторые), предложенные болельщиками, поиграли и всё
всех на лавку и неважно, кто и как сыграл, им нужно рассказать и
научить, что и как делать, а вот этого гл. тренер не умеет, а вчера и
павлиний хвост забыл надеть, говорят шведы не разрешили.
Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассказал о самой проблемной позиции сборной России.
– Центральная зона – одна из наиболее уязвимых позиций в сборной. По сути, кроме Джикии, есть вопросы ко всем. Но, может, на другом уровне, есть и к Георгию вопросы. Все, кто играл – играли с явными ошибками. Черчесов спросил у меня: «А кто, если не они?». Понять можно. Обсуждали еще такой вопрос – есть ли смысл перевести кого-то из игроков опорной зоны в центр защиты? Черчесов сказал, что просматривал этот вариант.
– И каково решение?
– Решения пока нет. В тренерском штабе рассматривали нескольких игроков полузащиты. Конкретизировать фамилии не буду. На мой взгляд, доверие к решению этого тренерского штаба должно быть. Они рассматривают игроков системно, не упускают деталей. Конечно, это не повод для того, чтобы говорить: «Все ок!». Но повод для того, чтобы, сомневаясь, понимать, почему принимают то или иное решение. Можно не соглашаться, но в решениях есть логика, – передает слова Гаджиева «Спорт день за днем».
- Дебютный гол в составе сборной России в матче с Швецией (1:2) забил Александр Соболев.
- Матч с Турцией в рамках Лиги наций – уже в воскресенье.