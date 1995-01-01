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    Гаджиев: «Центр обороны – уязвимое место сборной. Черчесов думал поставить туда опорников»

    Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев рассказал о самой проблемной позиции сборной России.

    – Центральная зона – одна из наиболее уязвимых позиций в сборной. По сути, кроме Джикии, есть вопросы ко всем. Но, может, на другом уровне, есть и к Георгию вопросы. Все, кто играл – играли с явными ошибками. Черчесов спросил у меня: «А кто, если не они?». Понять можно. Обсуждали еще такой вопрос – есть ли смысл перевести кого-то из игроков опорной зоны в центр защиты? Черчесов сказал, что просматривал этот вариант.

    – И каково решение?

    – Решения пока нет. В тренерском штабе рассматривали нескольких игроков полузащиты. Конкретизировать фамилии не буду. На мой взгляд, доверие к решению этого тренерского штаба должно быть. Они рассматривают игроков системно, не упускают деталей. Конечно, это не повод для того, чтобы говорить: «Все ок!». Но повод для того, чтобы, сомневаясь, понимать, почему принимают то или иное решение. Можно не соглашаться, но в решениях есть логика, – передает слова Гаджиева «Спорт день за днем».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13332

      vladimir-7 2 часа назад

      Ни Черчесов, ни его штаб, никаких просмотров и решений по поводу
      перевода игроков из опорной зоны в центр защиты не проводил и
      вообще ничего не делает, просто едят, тренируются и спят. В товарняке,
      новенькие (некоторые), предложенные болельщиками, поиграли и всё
      всех на лавку и неважно, кто и как сыграл, им нужно рассказать и
      научить, что и как делать, а вот этого гл. тренер не умеет, а вчера и
      павлиний хвост забыл надеть, говорят шведы не разрешили.

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