«Спартак» зимой может подписать Беляева или Семенова

Руководство «Спартака» во время зимнего трансферного окна намерено приобрести центрального защитника.

По информации ФАН, московский клуб рассматривает кандидатуры Максима Беляева (тульский «Арсенал») и Андрея Семенова («Ахмат»).

В этом сезоне Беляев провел в РПЛ 17 матчей и забил два гола. В активе Семенова – 14 игр и четыре желтых карточки.