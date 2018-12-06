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    «Спартак» зимой может подписать Беляева или Семенова

    Руководство «Спартака» во время зимнего трансферного окна намерено приобрести центрального защитника.

    По информации ФАН, московский клуб рассматривает кандидатуры Максима Беляева (тульский «Арсенал») и Андрея Семенова («Ахмат»).

    В этом сезоне Беляев провел в РПЛ 17 матчей и забил два гола. В активе Семенова – 14 игр и четыре желтых карточки.

    Источник: ФАН

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    06.12.2018 23:31
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 7 декабря 2018, 12:19

      Даже Кононов видит, что Кутепов - не защитник. А Бокетти не поставит, потому что итальянец. Хотя Бокетти плюс Джикия - лучше, чем Джикия плюс Кутепов (ну, не по паспортам). Здоровья Жиго...

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 12:01

      На мой взгляд более интересен Беляев. Пока это все слухи. А может никого и не возьмут.

      3
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      Рейтинг: +823

      diktatop 7 декабря 2018, 09:47

      свой кутепов такой же... усиляться надо качественными игроками

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 декабря 2018, 08:04

      Под 10 место в таблице? Типа - крепкий середняк!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 декабря 2018, 07:36

      Из академии своей подпишите

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 7 декабря 2018, 07:28

      Подбирать крохи по сусекам, по принципу "лишь бы кого взять"? Очень сомнительно.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 декабря 2018, 07:20

      оба ни о чем

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1970

      Niko 7 декабря 2018, 06:58

      Возьмите штук 5 защитников, один два должны заиграть. Великие селекционеры, прям как Зенит почти)))

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 7 декабря 2018, 06:46

      Кутепов аут

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 декабря 2018, 06:24

      Оборона известная их проблема

      0
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