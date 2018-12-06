«Спартак» зимой может подписать Беляева или Семенова

Даже Кононов видит, что Кутепов - не защитник. А Бокетти не поставит, потому что итальянец. Хотя Бокетти плюс Джикия - лучше, чем Джикия плюс Кутепов (ну, не по паспортам). Здоровья Жиго...
Руководство «Спартака» во время зимнего трансферного окна намерено приобрести центрального защитника.
По информации ФАН, московский клуб рассматривает кандидатуры Максима Беляева (тульский «Арсенал») и Андрея Семенова («Ахмат»).
В этом сезоне Беляев провел в РПЛ 17 матчей и забил два гола. В активе Семенова – 14 игр и четыре желтых карточки.