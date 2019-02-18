Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Левашов: «Кононов ввел в тульском «Арсенале» систему баллов. Кто-то бурчал, но в целом всех мотивировало»

    Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился впечатлениями от работы под руководством Олега Кононова, который сейчас возглавляет «Спартак».

    – Сезон вы начинали с Кононовым. Главное, что он привнес в «Арсенал»?

    – Это тренер со своим видением и множеством нюансов в работе, с какими я, например, никогда не сталкивался. Допустим, с первого дня Кононов ввел систему баллов. Насколько знаю, такая тема есть сейчас и в «Спартаке».

    Кто-то бурчал, но в целом всех мотивировало. Из вратарей больше всего баллов получал тот, кто меньше пропустил. Прикольно было, я старался вытаскивать каждый мяч. Первые пару месяцев проигрывал, никак не мог привыкнуть.

    От вратарей Кононов всегда требовал участия в розыгрышах мяча. Поймал, ввел игроку, сразу подстроился, еще раз обстучался, перевел в другую зону. Все через короткий или средний пас. Кононов был противником того, чтобы бесцельно выбивать мяч далеко. В этом случае получается 50 на 50, а тренеры требовали, чтобы мы сохраняли мяч, играли в контроль.

    – Беляев называл Кононова фантастическим мотиватором.

    – Помню и видео, и цитаты, которые он присылал в командный чат – что-то вроде «все в наших руках, не сдавайтесь». После матчей он отправлял игрокам анкеты, нужно было отвечать на вопросы: как ты провел матч, над чем нужно работать. Тяжело после проигранных матчей сидеть и думать – блин, как бы получше выразиться-то, а не просто «все хреново»? Но я старался, отвечал развернуто.

    • Кононов работал главным тренером «Арсенала» в 2018 году.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2019 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 19 февраля 2019, 14:14

      как школяры, честное слово.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > orech 20 февраля 2019, 07:48

      Футбол это игра мозгами в первую очередь,Кононов заставляет игроков думать и через это обучает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 13:34

      Лишь бы это пошло на пользу команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2019, 13:14

      Интересно, чем сейчас Сульшер мотивирует игроков МЮ, думаю, не сочинениями после игры.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > DOCTOR PENALTY 20 февраля 2019, 07:45

      Он принял хорошо подготовленную ,с поставленной игрой команду.А мотивировать английские команды имхо не особенно нужно,там люди на тренировках так бьются ,что искры летят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 19 февраля 2019, 09:48

      Не понимаю как это может помочь клубу в играх на еврокубки.
      Мотивация либо есть , либо её нет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 20 февраля 2019, 07:45

      Почитай Фрейда,мотивация не появляется ниоткуда.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 20 февраля 2019, 20:15

      Марадона и Пеле просто обчитывались Фрейдом.
      То то у них попёрло :-)).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 21 февраля 2019, 06:39

      С Марадоны не получился тренер, а Пеле долго смешил всех своими прогнозами,не разу даже рядом не угадал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 21 февраля 2019, 23:10

      Зато на матчи мотивировались будь здоров как.И этого хватало.
      И без всякой системы балов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 22 февраля 2019, 08:10

      Речь о другом,как других мотивировать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 22 февраля 2019, 11:06

      Саш, желание либо есть, либо его нет.
      Вспомни Павлюченко.Остальное всё лирика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 19 февраля 2019, 07:45

      Соцсоревнование и вымпел "Лучшему по профессии"?

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11