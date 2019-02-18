Левашов: «Кононов ввел в тульском «Арсенале» систему баллов. Кто-то бурчал, но в целом всех мотивировало»

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился впечатлениями от работы под руководством Олега Кононова, который сейчас возглавляет «Спартак».

– Сезон вы начинали с Кононовым. Главное, что он привнес в «Арсенал»?

– Это тренер со своим видением и множеством нюансов в работе, с какими я, например, никогда не сталкивался. Допустим, с первого дня Кононов ввел систему баллов. Насколько знаю, такая тема есть сейчас и в «Спартаке».

Кто-то бурчал, но в целом всех мотивировало. Из вратарей больше всего баллов получал тот, кто меньше пропустил. Прикольно было, я старался вытаскивать каждый мяч. Первые пару месяцев проигрывал, никак не мог привыкнуть.

От вратарей Кононов всегда требовал участия в розыгрышах мяча. Поймал, ввел игроку, сразу подстроился, еще раз обстучался, перевел в другую зону. Все через короткий или средний пас. Кононов был противником того, чтобы бесцельно выбивать мяч далеко. В этом случае получается 50 на 50, а тренеры требовали, чтобы мы сохраняли мяч, играли в контроль.

– Беляев называл Кононова фантастическим мотиватором.

– Помню и видео, и цитаты, которые он присылал в командный чат – что-то вроде «все в наших руках, не сдавайтесь». После матчей он отправлял игрокам анкеты, нужно было отвечать на вопросы: как ты провел матч, над чем нужно работать. Тяжело после проигранных матчей сидеть и думать – блин, как бы получше выразиться-то, а не просто «все хреново»? Но я старался, отвечал развернуто.