Аджоев: «Интерес «Спартака» к Беляеву? Максим очень хочет играть в ЛЧ, а ЛЕ у «Арсенала» тоже есть»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказал точку зрения по поводу возможного перехода защитника команды Максима Беляева в «Спартак».

Ранее СМИ сообщили, что москвичи заинтересованы в приобретении 27-летнего футболиста этим летом.

«Со мной на этот счeт никто не разговаривал, я всe узнаю из прессы. Да, у него заканчивается контракт. Но, во-первых, у нас тоже есть Лига Европы. А во-вторых, именно в тульском «Арсенале» Беляев стал качественным игроком. Здесь у него регулярная игровая практика. Как сложится в новом клубе, никто не знает. Но решение за ним.

Продление контракта? Естественно, с ним общались на эту тему ещe несколько месяцев назад, но он сказал, что всe решит в конце сезона. Знаю, что он очень хочет играть в Лиге чемпионов. Как получится на деле, посмотрим», – сказал Аджоев.

В сезоне-2018/19 Беляев провез за «Арсенал» 34 матча во всех турнирах и забил два гола.

Контракт россиянина с туляками истек в конце мая.

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