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    Аджоев: «Интерес «Спартака» к Беляеву? Максим очень хочет играть в ЛЧ, а ЛЕ у «Арсенала» тоже есть»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев высказал точку зрения по поводу возможного перехода защитника команды Максима Беляева в «Спартак».

    Ранее СМИ сообщили, что москвичи заинтересованы в приобретении 27-летнего футболиста этим летом.

    «Со мной на этот счeт никто не разговаривал, я всe узнаю из прессы. Да, у него заканчивается контракт. Но, во-первых, у нас тоже есть Лига Европы. А во-вторых, именно в тульском «Арсенале» Беляев стал качественным игроком. Здесь у него регулярная игровая практика. Как сложится в новом клубе, никто не знает. Но решение за ним.

    Продление контракта? Естественно, с ним общались на эту тему ещe несколько месяцев назад, но он сказал, что всe решит в конце сезона. Знаю, что он очень хочет играть в Лиге чемпионов. Как получится на деле, посмотрим», – сказал Аджоев.

    • В сезоне-2018/19 Беляев провез за «Арсенал» 34 матча во всех турнирах и забил два гола.
    • Контракт россиянина с туляками истек в конце мая.

    «Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым. Кононову не нравится игра Джикии

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5811

      Asbjorn 21 минуту назад

      для Арсенала он хороший защитник,а Спартаку он совершенно не нужен,там своих таких хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      GermanVo 1 час назад

      Лучше пусть в Туле остаётся. Ещё тот "защитник". В этом весь прикол лимита, что даже самый, что ни на есть, посредственный игрок пользуется спросом только из-за паспорта.

      0
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      Рейтинг: +133

      Shotlandets86 1 час назад

      Узнаю шашлычника.Контракт закончился, а переговоры о продлении идут.)))

      0
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      Рейтинг: +243

      Вальдемар IV 1 час назад

      только лч не зовет его

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4679

      piligrim1986 1 час назад

      да кому это днище нужно!

      -1
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      Рейтинг: +1441

      giluxa1963 > piligrim1986 1 час назад

      да правильно кому это поросячее днище нужно

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