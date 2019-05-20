«Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым. Кононову не нравится игра Джикии

По информации Sport24, «Спартак» заинтересован в приобретении голкипера «Арсенала» Михаила Левашова и центрального защитника Максима Беляева.

Как сообщает в телеграме журналист издания Максим Алланазаров, интерес к Беляеву вызван тем, что главный тренер москвичей Олег Кононов имеет претензии к Георгию Джикии. Недовольство специалиста, в первую очередь, вызвано отсутствием хорошего первого паса у 25-летнего россиянина.

В случае перехода Беляева именно он с Самуэлем Жиго будет составлять основную связку центральных защитников.

Контракт Беляева с «Арсеналом» истекает в июне. Соглашение Левашова рассчитано до лета 2021 года.