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    «Спартак» интересуется Левашовым и Беляевым. Кононову не нравится игра Джикии

    По информации Sport24, «Спартак» заинтересован в приобретении голкипера «Арсенала» Михаила Левашова и центрального защитника Максима Беляева.

    Как сообщает в телеграме журналист издания Максим Алланазаров, интерес к Беляеву вызван тем, что главный тренер москвичей Олег Кононов имеет претензии к Георгию Джикии. Недовольство специалиста, в первую очередь, вызвано отсутствием хорошего первого паса у 25-летнего россиянина.

    В случае перехода Беляева именно он с Самуэлем Жиго будет составлять основную связку центральных защитников.

    Контракт Беляева с «Арсеналом» истекает в июне. Соглашение Левашова рассчитано до лета 2021 года.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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