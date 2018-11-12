Игрок «Арсенала» Беляев: «Кононов скучный? Он не клоун, чтобы устраивать шоу. Если кому-то скучно, включите ТНТ»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев прокомментировал мнение, что новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов является скучным человеком. Туляк имеет свое мнение на этот счет.

«Кононов скучный? Ну он же не шут какой-то или клоун, чтобы устраивать шоу из пресс-конференции. Человек говорит по делу — про футбол.

Если кому-то скучно или пресно, включите ТНТ», – сказал Беляев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Беляев и Кононов вместе работали в «Арсенале».

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