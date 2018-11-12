«Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»

Много скепсиса.

Сегодня «Спартак» представил нового главного тренера, Олега Кононова. Соглашение между сторонами рассчитано до конца следующего сезона с условием возможного пересмотра договора по окончании этого сезона РПЛ.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 ноября 2018 г.

Вот первая реакция страны на перемены в «Спартаке».

Сам Олег Кононов сказал: «Переход в «Спартак» – это шаг к мечте. Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают. «Спартак» Олега Кононова должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив».

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 12 ноября 2018 г.

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 12 ноября 2018 г.

twit text — Алексей Зинин (@alexzinin1) 11 ноября 2018 г.

twit text — BVB09 (@BVB0782) 12 ноября 2018 г.

twit text — prosm.club | Спартак (@prospartak) 12 ноября 2018 г.

twit text — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 11 ноября 2018 г.

twit text — Тимофей (@Kiprus_off) 11 ноября 2018 г.

twit text — гипотеза Тьебу (@d1nt) 12 ноября 2018 г.

twit text — Tina Leon(@TinaGOLeon) 12 ноября 2018 г.

twit text — Федун, продай «Спартак» ! (@fedun_out) 12 ноября 2018 г.

twit text — Олег Кононов (@bqTTOozF2vpn7hq) 12 ноября 2018 г.

twit text — Антон Сычев (@prot7779) 12 ноября 2018 г.

twit text — Сра4 (@sra4tv) 10 ноября 2018 г.

twit text — Сергей Белозеров (@belozerov0714) 9 ноября 2018 г.

twit text — Anton Mikhashenok (@mikhashenok) 12 ноября 2018 г.

twit text — Andrey Senchenko (@ASenchenko11) 12 ноября 2018 г.

twit text — муниципальный физкультурник (@pan_sportsman) 12 ноября 2018 г.

twit text — yury polyakov (@Shiloh_I_gvozd) 12 ноября 2018 г.

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