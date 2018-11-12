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    «Весной будет такая же срака». Россия обсуждает Кононова в «Спартаке»


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    Голосов: 14
    12.11.2018 17:04
    Много скепсиса.

    Сегодня «Спартак» представил нового главного тренера, Олега Кононова. Соглашение между сторонами рассчитано до конца следующего сезона с условием возможного пересмотра договора по окончании этого сезона РПЛ.

    Вот первая реакция страны на перемены в «Спартаке».

    Сам Олег Кононов сказал: «Переход в «Спартак» – это шаг к мечте. Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что цели эти у нас со «Спартаком» совпадают. «Спартак» Олега Кононова должен приносить удовольствие результатами и соответствовать своей игрой высочайшему уровню спартаковских болельщиков. Отличаться на поле такой же решительностью и сплоченностью. Если получится, я буду счастлив».

    text

    Публикация от text (@cherdantsev71)

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    Что ждет Кононова в «Спартаке»?

    Восемь важных вопросов Федуну

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ахмат»
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +17754

      ilichkadr 1 декабря 2018, 13:44

      Заголовок написан очень вульгарно, видимо с русским не совсем лады или чтобы показать значимость предстоящего события?Надо было написать скромно "Весной будет такая же жопа".

      0
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      Рейтинг: +53

      Чувак-007 18 ноября 2018, 18:48

      Печальная учесть ждет спартаковских болельщиков..! Мужайтесь братцы....мужайтесь..!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4

      Igor52 15 ноября 2018, 11:54

      Хороший Кононов тренер....Жалко его.Полез он в свинарник.Из говна конфету не сделать.Этих баранов никто не переделает!

      -2
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 13 ноября 2018, 21:33

      Главное чтобы Федуны не лезли в футбол, а продолжали воровать у российского народа "народное достояние" (углеводороды). Надо избавиться от понтовых игроков, которые не умеют играть в командный футбол,

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 > Алексей новый 27 декабря 2019, 17:49

      Вернись в реальность...

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 13 ноября 2018, 18:54

      Уважаемые болелы Спартачка не партесь а поверьте к Вам пришел хороший тренер.

      0
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      Рейтинг: +701

      Хведя > Серёга Краснодарский 13 ноября 2018, 19:14

      Они Вам наверняка верят, но при этом отдают себе отчет, куда он пришел.

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 13 ноября 2018, 12:00

      Сидел бы в Арсенале и все было бы в порядке

      1
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 13 ноября 2018, 10:51

      У Кононова обязательно получится, если Федун и Ко не будут лезть со своими советами и указивками. В противном случае будет опять отставка.

      -1
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      Рейтинг: +111

      baddy 13 ноября 2018, 05:35

      Должно получиться у Кононова. Сильных игроков у него никогда не было, даже в Краснодаре. А теперь есть возможность проявить себя на хорошем уровне. Да и в Европе остались шансы.

      -1
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      Рейтинг: +14

      Dzecson 13 ноября 2018, 04:16

      Получится, если "гнилое болото"-разгонит!!!

      1
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      Рейтинг: +649

      MichelWB > Dzecson 13 ноября 2018, 10:58

      "Гнилое болото" надо осушать по-взрослому.

      1
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      Рейтинг: +103

      badzan 13 ноября 2018, 01:06

      Тренер он толковый! Пусть все у него получится в Спартаке!

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