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    Беляев: «Для дебюта матч с Сан-Марино – самое комфортное условие»

    Защитник сборной России Максим Беляев подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

    «Это мой первый матч за сборную России. Для дебюта самые комфортные условия: задача уже решена, соперник, с которым можно играть спокойно и вообще ни за что не переживать. Весь матч провели в атаке. Моей задачей было подобрать мяч и направить его опорникам или во фланг. В общем, то, что нужно в моей ситуации.

    Сборную России всегда поддерживают, даже если играем в гостях. Во всем мире много наших людей, в любой точке они приезжают нас поддерживать. Спасибо им огромное!

    Дзюба? Не знаю, что там кричали. Был весь в игре. Ничего необычного в настроении Артема не заметил», – подытожил Беляев.

    Шунин – об официальном дебюте за сборную России: «Наверное, лучшего матча для дебюта нельзя было придумать»

    Источник: Sport24

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