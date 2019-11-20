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  • Беляев: «Для дебюта матч с Сан-Марино – самое комфортное условие»

Беляев: «Для дебюта матч с Сан-Марино – самое комфортное условие»

20 ноября 2019, 08:12
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Защитник сборной России Максим Беляев подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Это мой первый матч за сборную России. Для дебюта самые комфортные условия: задача уже решена, соперник, с которым можно играть спокойно и вообще ни за что не переживать. Весь матч провели в атаке. Моей задачей было подобрать мяч и направить его опорникам или во фланг. В общем, то, что нужно в моей ситуации.

Сборную России всегда поддерживают, даже если играем в гостях. Во всем мире много наших людей, в любой точке они приезжают нас поддерживать. Спасибо им огромное!

Дзюба? Не знаю, что там кричали. Был весь в игре. Ничего необычного в настроении Артема не заметил», – подытожил Беляев.

Шунин – об официальном дебюте за сборную России: «Наверное, лучшего матча для дебюта нельзя было придумать»

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Беляев Максим
Комментарии (1)
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Давид59
1574236154
Максим, может быть и хороший защитник, но даже против никакой команды сыграл "не очень". При угловых шёл в штрафную соперника - но мяч от его головы летит куда попало. При атаке откровенно слабого соперника выбивает мяч не своим, а всегда в аут. Да и пас на Джикию один раз такой дал, что соперник сразу Шунина проверил.
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