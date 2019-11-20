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    Шунин – об официальном дебюте за сборную России: «Наверное, лучшего матча для дебюта нельзя было придумать»

    Вратарь сборной России Антон Шунин прокомментировал свой дебютный официальный матч за национальную команду, который пришелся на игру отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

    «Вообще это не мой дебют за сборную, а вот в официальном матче — да, вышел на поле впервые. Отличное настроение, прекрасные ощущения. Наконец снова испытывал эмоции от игры за сборную. Наверное, лучшего матча для дебюта нельзя было придумать.

    Мы очень ровно прошли весь отборочный раунд. Хочется поблагодарить и тренерский штаб, и болельщиков. Уверен, все рады, что мы сыграем на чемпионате Европы. Туда мы попали уверенно. Теперь необходимо хорошо подготовиться: есть полгода, никому нельзя снижать к себе требования. Будет интересный турнир, группа непростая.

    Реально ли выиграть Евро? Главный тренер должен настраивать команду на победу. Нужно выигрывать, приезжая на любой чемпионат, ставить максимальные задачи», – сказал Шунин.

    • В последний раз Шунинвыходил на поле в составе сборной России в 2011 году в товарищеском матче с Грецией (1:1).
    • Матч «на ноль» с Сан-Марино стал первым для Шунина за сборную России без пропущенных голов.

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3063

      woyser 43 минуты назад

      Ну, с дебютом Антон!

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